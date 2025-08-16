Зеленский рассказал Трампу, что необходимо усиление санкций против РФ, если Путин будет уклоняться от прекращения войны

Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом и лидерами ЕС заявил, что нужно достичь долговременного мира, а не паузы между вторжениями.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня после разговора с президентом США Дональдом Трампом дополнительно скоординировали позиции с европейскими лидерами.

Глава государства подчеркнул, что позиции очевидны: «Нужно достичь реального мира, который будет долговременным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в воздухе и против нашей портовой инфраструктуры. Нужно освободить всех украинских военнопленных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей».

Зеленский отметил, что тысячи украинцев Россия до сих пор удерживает в неволе, их всех нужно вернуть домой, а также необходимо сохранять давление на РФ, пока продолжаются агрессия и оккупация.

«В разговоре с Президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного завершения войны. Санкции – это действенный инструмент. Нужно надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальный, не решается без Украины», — добавил он.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

