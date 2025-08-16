Практика судів
  1. В Україні

У Харкові затримали чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

12:51, 16 серпня 2025
Чоловік спочатку дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку, а потім по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК.
У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 14 серпня близько 22:15 у м. Харкові поліцейський спільно з працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

«Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку.

Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що фігурант одразу втік дворами та намагався сховатися, проте правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу», - резюмували у прокуратурі.

