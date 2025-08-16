В Харькове задержали мужчину, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК

Мужчина сначала достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область, а затем поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК.

В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 14 августа около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

«Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область.

В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному — ножом в голову и руку, другому — в голову и подключичную область, еще одному — в область туловища», — заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что фигурант сразу убежал дворами и пытался спрятаться, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь», — резюмировали в прокуратуре.

