В Харькове задержали мужчину, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК

12:51, 16 августа 2025
Мужчина сначала достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область, а затем поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК.
В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 14 августа около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

«Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область.

В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному — ножом в голову и руку, другому — в голову и подключичную область, еще одному — в область туловища», — заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что фигурант сразу убежал дворами и пытался спрятаться, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

«Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь», — резюмировали в прокуратуре.

прокуратура Национальная полиция Харьков ТЦК мобилизация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

