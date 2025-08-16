Радник Зеленського про повідомлення щодо «перемир’я у небі»: Ми поки нічого про це не чули

Дмитро Литвин заявив, що українська сторона поки не чула жодної інформації щодо «припинення вогню в повітрі».

Фото: parlament.ua

Радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію журналіста The Economist Олівера Керрола про попередню домовленість про «припинення вогню в повітрі».

Раніше Олівер Керрол заявляв, що існує попередня домовленість про «припинення вогню в повітрі» до тристоронньої зустрічі лідерів за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і Путіна.

Дмитро Литвин у соцмережі X відповів журналісту, що українська сторона поки не чула жодної інформації щодо цього.

«Ми поки нічого про це не чули», - написав Литвин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Також Трамп провів телефонні розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Фінляндії Александером Стуббом, президентом Польщі Каролем Навроцьким, прем’єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

