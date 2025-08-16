Практика судов
Советник Зеленского о сообщении относительно «перемирия в небе»: Мы пока ничего об этом не слышали

12:33, 16 августа 2025
Дмитрий Литвин заявил, что украинская сторона пока не слышала никакой информации о «прекращении огня в воздухе».
Фото: parlament.ua
Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию журналиста The Economist Оливера Кэрролла о предварительной договоренности о «прекращении огня в воздухе».

Ранее журналист Оливер Кэрролл заявлял, что существует предварительная договоренность о «прекращении огня в воздухе» до трехсторонней встречи лидеров по итогам саммита президента США Дональда Трампа и Путина.

Дмитрий Литвин в соцсети X ответил журналисту, что украинская сторона пока не слышала никакой информации относительно этого.

«Мы пока ничего об этом не слышали», — написал Литвин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Напомним, ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп провел телефонные беседы с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Польши Каролем Навроцким, премьером Британии Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.  

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

