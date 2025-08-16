Реєстрація ФОП, бронювання працівників та єДекларація — у Дії тимчасово не працюватиме низка послуг, список

Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, тимчасово не працюватимуть єдині та державні реєстри, адміністрування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.

Через проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними, а саме:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

єМалятко

Декларування місця проживання дитини

Декларування місця проживання

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення», - додали на офіційному сайті Дії.

