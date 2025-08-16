Реєстрація ФОП, бронювання працівників та єДекларація — у Дії тимчасово не працюватиме низка послуг, список

13:18, 16 серпня 2025
Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, тимчасово не працюватимуть єдині та державні реєстри, адміністрування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.
Через проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними, а саме:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Декларування місця проживання дитини
- Декларування місця проживання
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення», - додали на офіційному сайті Дії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.