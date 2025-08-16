Практика судів
Реєстрація ФОП, бронювання працівників та єДекларація — у Дії тимчасово не працюватиме низка послуг, список

13:18, 16 серпня 2025
Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, тимчасово не працюватимуть єдині та державні реєстри, адміністрування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.

Через проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними, а саме:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
  • Дія.QR
  • єВідновлення
  • Бронювання працівників
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
  • Перереєстрація авто
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію
  • єМалятко
  • Декларування місця проживання дитини
  • Декларування місця проживання
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
  • Витяг з ЄДР
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
  • Зміна місця проживання
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків
  • Гранти єРобота
  • Будівельні послуги
  • еПідприємець
  • єОселя
  • єДекларація
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення», - додали на офіційному сайті Дії.

