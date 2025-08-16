Практика судов
Регистрация ФЛП, бронирование работников и еДекларация — в «Дії» временно не будет работать ряд услуг, список

13:18, 16 августа 2025
Часть сервисов в «Дії» временно будет недоступна.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.

Из-за проведения работ в реестрах – ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других – на портале и в приложении «Дія» временно будут недоступны услуги, связанные с ними, а именно:

  • Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
  • Дія.QR
  • єВідновлення
  • Бронирование работников
  • Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
  • Перерегистрация авто
  • Актовые записи об изменении имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте проживания ребёнка
  • Заявка на субсидию
  • єМалятко
  • Декларирование места проживания ребёнка
  • Декларирование места проживания
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
  • Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество
  • Выписка из ЕГР
  • Регистрация ООО на основании модельного устава
  • Изменение места проживания
  • Заявления в международный Реестр убытков
  • Гранты єРобота
  • Строительные услуги
  • еПредприниматель
  • єОселя
  • єДекларация
  • Брак онлайн (кроме услуги обручения)

«Другие сервисы будут работать в обычном режиме.

Так что если планируете воспользоваться услугами в «Дії» — советуем сделать это заранее или после обновления», — добавили на официальном сайте «Дії».

Лента новостей

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
