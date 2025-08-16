Регистрация ФЛП, бронирование работников и еДекларация — в «Дії» временно не будет работать ряд услуг, список

Часть сервисов в «Дії» временно будет недоступна.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.

Из-за проведения работ в реестрах – ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других – на портале и в приложении «Дія» временно будут недоступны услуги, связанные с ними, а именно:

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП

Дія.QR

єВідновлення

Бронирование работников

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС

Перерегистрация авто

Актовые записи об изменении имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте проживания ребёнка

Заявка на субсидию

єМалятко

Декларирование места проживания ребёнка

Декларирование места проживания

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО на основании модельного устава

Изменение места проживания

Заявления в международный Реестр убытков

Гранты єРобота

Строительные услуги

еПредприниматель

єОселя

єДекларация

Брак онлайн (кроме услуги обручения)

«Другие сервисы будут работать в обычном режиме.

Так что если планируете воспользоваться услугами в «Дії» — советуем сделать это заранее или после обновления», — добавили на официальном сайте «Дії».

