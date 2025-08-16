Регистрация ФЛП, бронирование работников и еДекларация — в «Дії» временно не будет работать ряд услуг, список

13:18, 16 августа 2025
Часть сервисов в «Дії» временно будет недоступна.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.
Из-за проведения работ в реестрах – ЕГР, ГРАГС, ГРРП и других – на портале и в приложении «Дія» временно будут недоступны услуги, связанные с ними, а именно:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронирование работников
- Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
- Перерегистрация авто
- Актовые записи об изменении имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте проживания ребёнка
- Заявка на субсидию
- єМалятко
- Декларирование места проживания ребёнка
- Декларирование места проживания
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
- Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество
- Выписка из ЕГР
- Регистрация ООО на основании модельного устава
- Изменение места проживания
- Заявления в международный Реестр убытков
- Гранты єРобота
- Строительные услуги
- еПредприниматель
- єОселя
- єДекларация
- Брак онлайн (кроме услуги обручения)
«Другие сервисы будут работать в обычном режиме.
Так что если планируете воспользоваться услугами в «Дії» — советуем сделать это заранее или после обновления», — добавили на официальном сайте «Дії».
