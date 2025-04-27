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Белый дом опубликовал видео встречи Трампа с Зеленским

10:02, 27 апреля 2025
Из видео встречи Трампа и Зеленского, опубликованного Белым домом, следует, что был подготовлен третий стул — очевидно для президента Франции Макрона.
Белый дом опубликовал видео встречи Трампа с Зеленским
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В интернете пользователи заметили, что на месте встречи Президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Дональда Трампа в Риме сначала стояли три стула, но позже на переговорах двух лидеров третий стул исчез. Таким образом, они предположили, что третий стул предназначался для главы Франции Эммануэля Макрона.

На видео, опубликованном Белым домом, видно, как французский президент подошел к Трампу и Зеленскому до начала переговоров. Трамп что-то сказал ему, и тогда Макирон ушел. После этого разговор продолжился только с Зеленским.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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