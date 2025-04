Белый дом опубликовал видео встречи Трампа с Зеленским

В интернете пользователи заметили, что на месте встречи Президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Дональда Трампа в Риме сначала стояли три стула, но позже на переговорах двух лидеров третий стул исчез. Таким образом, они предположили, что третий стул предназначался для главы Франции Эммануэля Макрона.

На видео, опубликованном Белым домом, видно, как французский президент подошел к Трампу и Зеленскому до начала переговоров. Трамп что-то сказал ему, и тогда Макирон ушел. После этого разговор продолжился только с Зеленским.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh