Зусилля Трампа наближають нас як ніколи раніше до завершення війни в Україні — Стармер

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, зусилля президента США Дональда Трампа наближають як ніколи раніше до завершення війни в Україні, пише Sky News.

«Зусилля Президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до завершення незаконної війни Росії проти України. Його лідерство в прагненні покласти край убивствам слід вітати»», - сказав Кір Стармер.

Він підкреслив, що наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Прем’єр-міністр Британії додав, що гарантії безпеки для України з боку Європи та США будуть вирішальними для «стримування Путіна» надалі, і що країни «продовжуватимуть закручувати гайки його військовій машині ще більшими санкціями», доки він «не припинить свій варварський наступ».

Раніше Лідери ЄС у спільній заяві наголосили, що вітають заяву Дональда Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Вони також заявили про готовність співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

За даними CNN, Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України «у стилі Ст.5» Північноатлантичного договору у рамках потенційної мирної угоди, але не в межах НАТО.

При цьому, як зазначило джерело CNN, про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться. Конкретні деталі пропозиції невідомі.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

