Усилия Трампа приближают нас как никогда ранее к завершению войны в Украине — Стармер

13:36, 16 августа 2025
Кир Стармер подчеркнул, что лидерство Дональда Трампа в стремлении положить конец убийствам следует приветствовать.
Фото: nytimes.com
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа приближают как никогда ранее к завершению войны в Украине, пишет Sky News.

«Усилия Президента Трампа приблизили нас как никогда ранее к завершению незаконной войны России против Украины. Его лидерство в стремлении положить конец убийствам следует приветствовать», — сказал Кир Стармер.

Он подчеркнул, что следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определен без него».

Премьер-министр Британии добавил, что гарантии безопасности для Украины со стороны Европы и США будут решающими для «сдерживания Путина» в дальнейшем, и что страны «продолжат закручивать гайки его военной машине еще большими санкциями», пока он «не прекратит свое варварское наступление».

Ранее лидеры ЕС в совместном заявлении подчеркнули, что приветствуют заявление Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Они также заявили о готовности сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

По данным CNN, Дональд Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины «в стиле ст. 5» Североатлантического договора в рамках потенциального мирного соглашения, но не в рамках НАТО.

При этом, как отметил источник CNN, о вовлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речи не идет. Конкретные детали предложения неизвестны.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

США Украина Дональд Трамп война Великобритания Стармер

