Чоловік роками купував напої Arizona, а потім подав до суду через «неправдиву рекламу про натуральність» — і програв

14:48, 16 серпня 2025
Суд у США відхилив позов проти Arizona Beverages, оскільки позивач роками продовжував купувати напої, навіть знаючи про наявність синтетичних інгредієнтів.
Фото: Courthouse News
Федеральний суд у США став на бік виробника популярних напоїв Arizona Beverages, відхиливши колективний позов про нібито неправдиву рекламу. Позивач стверджував, що компанія вводила споживачів в оману, маркуючи свої чаї та сокові напої як «усі натуральні» або «100% натуральні». Про це повідомляє Courthouse News.

Рішення суду

Суддя Джеффрі С. Вайт визнав, що позивач Томас Іглесіас не довів порушення законів штату Каліфорнія та не продемонстрував шкоди, яка б давала йому право на позов. Ключовим аргументом стало те, що Іглесіас продовжував купувати напої Arizona до 2022 року, навіть знаючи, що вони можуть містити синтетичні інгредієнти. Це, на думку суду, повністю підриває його твердження, що він би не придбав продукт без маркування «100% натуральний».

Відмова від грошової компенсації

Під час допиту Іглесіас прямо заявив, що не прагне отримати грошову компенсацію, а хоче лише, щоб компанія змінила етикетку та перестала «обманювати споживачів». Суд розцінив це як фактичну відмову від вимог на відшкодування.

Відсутність підстав для заборонного припису

Суд також відмовив у винесенні судової заборони, оскільки Іглесіас визнав, що не планує знову купувати напої Arizona, навіть якщо маркування буде змінено. Таким чином, він не довів, що може зазнати шкоди в майбутньому.

Суть позову

Позов було подано у 2022 році після того, як Іглесіас придбав низку напоїв, серед яких Mucho Mango, Kiwi Strawberry, Grapeade, Lemonade, Green Tea with Ginseng and Honey та Fruit Punch. Він стверджував, що напої містять штучні барвники, консерванти та інші синтетичні добавки, попри заяви про «100% натуральність».

Довідка

Arizona Beverages — виробник відомих холодних чаїв та сокових коктейлів, що належить компанії Hornell Brewing Co. Inc. Справу розглядав Північний округ Каліфорнії.

суд США

