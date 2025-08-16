Практика судов
Мужчина годами покупал напитки Arizona, а затем подал в суд из-за «ложной рекламы о натуральности» — и проиграл

14:48, 16 августа 2025
Суд в США отклонил иск против Arizona Beverages, поскольку истец годами продолжал покупать напитки, даже зная о наличии синтетических ингредиентов.
Фото: Courthouse News
Федеральный суд в США встал на сторону производителя популярных напитков Arizona Beverages, отклонив коллективный иск о якобы ложной рекламе. Истец утверждал, что компания вводила потребителей в заблуждение, маркируя свои чаи и соковые напитки как «полностью натуральные» или «100% натуральные». Об этом сообщает Courthouse News.

Решение суда

Судья Джеффри С. Уайт признал, что истец Томас Иглесиас не доказал нарушение законов штата Калифорния и не продемонстрировал ущерба, который давал бы ему право на иск. Ключевым аргументом стало то, что Иглесиас продолжал покупать напитки Arizona до 2022 года, даже зная, что они могут содержать синтетические ингредиенты. Это, по мнению суда, полностью подрывает его утверждение, что он не приобрёл бы продукт без маркировки «100% натуральный».

Отказ от денежной компенсации

Во время допроса Иглесиас прямо заявил, что не стремится получить денежную компенсацию, а хочет лишь, чтобы компания изменила этикетку и перестала «обманывать потребителей». Суд расценил это как фактический отказ от требований о возмещении.

Отсутствие оснований для запретительного предписания

Суд также отказал в вынесении судебного запрета, поскольку Иглесиас признал, что не планирует снова покупать напитки Arizona, даже если маркировка будет изменена. Таким образом, он не доказал, что может понести ущерб в будущем.

Суть иска

Иск был подан в 2022 году после того, как Иглесиас приобрёл ряд напитков, среди которых Mucho Mango, Kiwi Strawberry, Grapeade, Lemonade, Green Tea with Ginseng and Honey и Fruit Punch. Он утверждал, что напитки содержат искусственные красители, консерванты и другие синтетические добавки, несмотря на заявления о «100% натуральности».

Справка

Arizona Beverages — производитель известных холодных чаёв и соковых коктейлей, принадлежащий компании Hornell Brewing Co. Inc. Дело рассматривал Северный округ Калифорнии.

суд США

