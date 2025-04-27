На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка – третю ніч поспіль

Індія стверджує, що пакистанська сторона відкрила неспровокований вогонь зі стрілецької зброї вздовж лінії контролю.

Джерело ілюстративного зображення: telegraphindia

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На кордоні Індії та Пакистану третю ніч поспіль тривають перестрілки. Індія звинуватила Пакистан в обстрілі, на який індійські військові «ефективно відповіли». Про це повідомляє Times of India.

Індія стверджує, що пакистанська сторона відкрила неспровокований вогонь зі стрілецької зброї вздовж лінії контролю «в районах навпроти секторів Тутмарі-Галі та Рампур».

«У проміжну ніч з 26 на 27 квітня пости пакистанської армії відкрили неспровокований вогонь зі стрілецької зброї вздовж контрольної точки в районах навпроти секторів Тутмарі-Галі та Рампур», — заявили офіційні особи, яких цитує видання.

Також вказується, що індійські сили «відповіли відповідним вогнем зі стрілецької зброї».

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