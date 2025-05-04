З продажу дитячого самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% податків – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», звітна діяльність у розумінні Кабміну – це будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Дохід фізичної особи – підзвітного продавця від здійснення звітної діяльності через хоча б одну платформу оподатковується за ставкою 5% за умови виконання вимог пункту 178-1.2 ПК (якщо така особа відкрила спецрахунок для здійснення відповідної діяльності для цілей оподаткування тощо).

Однак дохід такої фізичної особи – підзвітного продавця буде оподатковуватися за ставкою 18%, якщо оператор платформи не виконує обов’язки, встановлені пунктом 347.2 статті 347 ПК (наприклад, не подав заяву про взяття його на облік у податковій саме як підзвітний оператор платформи).

Як зазначила член податкового комітету парламенту Ольга Василевська-Смаглюк, цей законопроект впроваджує нові податкові правила для OLX та інших онлайн-платформ.

«Україна готується до впровадження стандартів ЄС у сфері оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи — таких як OLX, Prom, Kabanchik, Booking, BlaBlaCar та інші», зазначила вона.

Для звичайних користувачів законопроект передбачає, за її словами, наступне.

Якщо ви не ФОП і отримуєте дохід через OLX, Prom, BlaBlaCar чи Airbnb — то зможете платити лише 5% податку

Але потрібно відкрити окремий спецрахунок і повідомити про нього платформу

Якщо у людини не більше 3 продажів на рік до 2000 євро — платформа сама утримає 5% і все, більше нічого не потрібно

Якщо ж заробітки перевищують 6,7 млн грн або людина використовує найману працю — вже потрібно декларуватись і платити 18%.

«Це дозволить уникнути «чорної готівки», зробити твій дохід офіційним — і водночас уникнути складної реєстрації як ФОП», додала вона.

В свою чергу, перший заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк зазначив, що законопроект містить ризик, що людей будуть оподатковувати по ставці 23%. Крім того, там прямо прописано відкриття банківської таємниці.

Член Комітету ВР з питань податкової політики Ніна Южаніна зазначила, що законопроект Кабміну «є парадоксальним».

Так, наразі дохід від продажу будинку чи квартири вартістю 10 мільйонів гривень – не оподатковується (один продаж в рік за умови перебування у власності понад 3 роки). Дохід від продажу легкового автомобіля вартістю 5 мільйонів гривень – також не оподатковується (один продаж в рік).

Разом з тим, якщо законопроект Кабміну ухвалять, то, за її словами, дохід від продажу дитячого самоката вартістю 200 гривень на сайті безкоштовних оголошень – буде оподатковуватися за ставкою 10% чи 23% (більша ставка, якщо продаж самоката буде четвертим продажом в рік, а перед цим особа продасть ще три дитячі іграшки). «І це при тому, що всі ці речі були придбані з доходів, які вже оподатковані ПДФО та військовим збором», зазначила вона.

Отже, доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватись ПДФО за ставками 5% або 18% та військовим збором (5%).

За словами Южаніної, право на оподаткування доходів за ставкою ПДФО 5% (плюс 5% військового збору) матиме платник податку-резидент, який відповідає таким вимогам:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності та надав банку згоду на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю;

здійснює розрахунки з використанням такого рахунку;

не є самозайнятою особою;

не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 мільйонів гривень станом на 1.01.2025)

не здійснює продаж підакцизних товарів.

«При цьому, якщо протягом календарного року здійснено не більше 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро, фізична особа має право не відкривати СПЕЦІАЛЬНИЙ поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати існуючі поточні рахунки в банку, відкриті ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ.

В такому випадку ставка оподаткування становитиме 5% ПДФО та 5% військового збору.

Отже, з перших 3-х продажів вживаних речей на OLX утримають 10%, а вже з четвертої, якщо фізична особа не відкриє спеціальний рахунок та не погодиться на розкриття банківської таємниці, – 23% (18% ПДФО та 5% військового збору)», пояснила Ніна Южаніна.

Які ще новели передбачає законопроект

Василевська-Смаглюк додала, що законопроект передбачає також:

міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через платформи

5% пільгового податку для фізичних осіб, які не є ФОП, але продають або здають в оренду через платформи

обов’язки податкового агента покладаються на платформу: вона має утримати і сплатити податок за фізособу

ліміти: до 6,7 млн грн на рік без реєстрації ФОП, але із спеціальним рахунком і без використання найманих працівників

мікро-продавці з менш ніж 3 операціями на суму до 2000 євро – можуть працювати без спецрахунку (втім, як писала « Судово-юридична газета

Реєстрація платформ у ДПС до 1 квітня 2026 року, перша звітність — у 2027.

Також вона звернула увагу підприємців, що з 2026 року цифрові платформи, які дають доступ продавцям до онлайн-ринків, зобов’язані:

Реєструватися у ДПС

Ідентифікувати продавців

Щорічно звітувати про їхні доходи (у звіті будуть дані про громадян

Утримувати 5% ПДФО за певних умов.

Це стосується як українських, так і іноземних платформ, які працюють з українськими користувачами.

Перехідний період — до 1 січня 2026 року.

На чому акцентує увагу Кабмін

Кабмін, в свою чергу, пояснив наступне стосовно свого законопроекту 13232 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

Законопроектом передбачено внесення змін до Податкового кодексу, якими пропонується:

доповнити Податковий кодекс новою статтею «Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», якою визначаються основні вимоги до встановлення підзвітними операторами платформ підзвітних продавців та подання звітів про доходи, отримані підзвітними продавцями через платформи, для цілей Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

визначити поняття, пов’язані з поданням звітності щодо доходів, отриманих через цифрові платформи;

встановити обов’язок для підзвітних операторів платформ:

застосовувати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи;

подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення звітної діяльності;

подавати заяву про взяття їх на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення оператором статусу підзвітного оператора платформи;

визначити види діяльності, що є звітною діяльністю, а саме:

надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування);

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

встановити чіткий перелік інформації, що подаватимуть підзвітні оператори платформ до ДПС у звіті про доходи підзвітних продавців;

запровадити відповідальність для операторів платформ за порушення вимог щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

надати право фізичним особам – підзвітним продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ.

Передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5% має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно всім таким вимогам:

платник податку має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та повідомляє кожного підзвітного оператора платформи, з яким укладено договір щодо надання доступу до платформи, про номер (реквізити) поточного рахунку, через який здійснюються розрахунки під час здійснення звітної діяльності;

здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно у грошовій формі – готівковій або безготівковій – з використанням поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;

щодо платника податків не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом «Про санкції»;

не є самозайнятою особою відповідно до Податкового кодексу;

не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий фізичною особою – підзвітним продавцем протягом календарного року від здійснення звітної діяльності, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

не здійснює продаж підакцизних товарів.

Передбачити, що, якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2 000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року, така особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб.

Передбачити, що податковим агентом фізичної особи – підзвітного продавця щодо доходів від здійснення звітної діяльності є:

підзвітний оператор платформи, який нараховує (розраховує), виплачує або надає дохід від здійснення звітної діяльності на користь будь-якого підзвітного продавця;

кваліфікований оператор платформи, який нараховує (розраховує), виплачує або надає дохід від здійснення звітної діяльності на користь підзвітного продавця, який є резидентом України. Кваліфікований оператор платформи є податковим агентом виключно щодо доходів від звітної діяльності фізичних осіб – резидентів України.

Також пропонується внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», якими, зокрема, передбачити надання банками на запит ДПС інформації щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомостей на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки. Запропоновані зміни стосуються виключно тих фізичних осіб, які будуть користуватися пільговим режимом оподаткування доходу від здійснення звітної діяльності, та спрямовані на протидію зловживанням фізичними особами пільговим режимом оподаткування.

Законопроектом Державній податковій службі України заборонено надавати інформацію щодо підзвітних продавців, зокрема, отриману від компетентних органів іноземних держав, іншим особам, у тому числі правоохоронним чи іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам, окрім випадків надання такої інформації відповідно до вимог чинного міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей. ДПС здійснює збір інформації від підзвітних операторів платформ, зберігання, захист такої інформації та передачу відомостей до компетентного органу іноземної юрисдикції.

Проект Закону спрямований на забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та гармонізацію національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР. Зокрема, законопроект передбачає імплементацію положень Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та положень Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування.

Автор: Наталя Мамченко

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