Налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие, будет принят – ведь Минфин уже заложил 14 млрд грн дополнительных поступлений от налогов в проект бюджета на 2026 год.

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, паркоместа, авто, продают товары или предоставляют личные услуги. А для граждан, которые продают товары или предоставляют услуги через онлайн-платформы, установят новые правила налогообложения.

Так, 15 октября Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроект 14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, известный как законопроект о «налоге на OLX».

Теперь Верховная Рада должна рассмотреть его в первом чтении.

Как отметил первый заместитель главы Комитета Ярослав Железняк, Минфин планирует собрать за год 14 млрд грн дополнительных налогов. Их уже заложили в проект Бюджета-2026.

Поэтому этот законопроект вместе с законопроектом 14000 о Госбюджете народные депутаты будут рассматривать 21-24 октября совместно.

В решение комитета, по словам Железняка, внесли два изменения:

налоговая льгота (то есть, что не является налогооблагаемым доходом) будет не с дохода до 36 тыс. грн, а до 2000 евро.

закон вступит в силу после присоединения Налоговой к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Железняк указал, что поддержали законопроект 15 членов налогового комитета, а 4 – воздержались, включая его. «Я не буду голосовать за такую версию, пока не будет декриминализации 301 статьи Уголовного кодекса относительно декриминализации взрослого контента. Иначе это какое-то лицемерие.... И подарок нашим правоохранителям перечня всех украинок, которых они пойдут сразу «билетить» (штрафовать, взимать взятки – прим. переводчика)», отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 14025 предлагает:

определить в Налоговом кодексе понятия, связанные с подачей отчетности относительно доходов, полученных через цифровые платформы;

установить обязанность для подотчетных операторов платформ:

применять меры должной комплексной проверки с целью выявления подотчетных продавцов среди пользователей платформы;

подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления отчетной деятельности;

подавать заявление о постановке их на учет в ГНС в течение 60 календарных дней после установления оператором статуса подотчетного оператора платформы;

определить виды деятельности, являющиеся отчетной деятельностью, а именно: предоставление в аренду недвижимого имущества (в том числе жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки); личные услуги; продажа товаров; предоставление в аренду транспортных средств;

установить четкий перечень информации, которую будут подавать подотчетные операторы платформ в ГНС в отчете о доходах подотчетных продавцов;

ввести ответственность для операторов платформ за нарушение требований относительно выявления подотчетных продавцов и подачи отчетности для автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

предоставить право физическим лицам – подотчетным продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление, при условии соответствия плательщика ряду требований, ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ;

установить, что если физическое лицо – подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более 3-х продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро за календарный год по официальному курсу гривны относительно евро, установленному Нацбанком по состоянию на 1 января отчетного налогового года, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд;

внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», в частности, предусмотреть предоставление банками по запросу Налоговой службы информации относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведений на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на текущие счета. Изменения касаются исключительно тех физических лиц, которые будут пользоваться льготным режимом налогообложения дохода от осуществления отчетной деятельности, и направлены на противодействие злоупотреблениям физическими лицами льготным режимом налогообложения и т.д.

Также правительство зарегистрировало законопроект 14026 о внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Им предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 50 Гражданского кодекса, которыми предусмотрено, что не подлежит государственной регистрации как предприниматель физическое лицо, которое осуществляет отчетную деятельность, определенную подпунктом 14.1.286.11 подпункта 14.1.286 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса, через оператора платформы, при условии, что такая деятельность осуществляется в порядке, установленном статьей 178-1 Налогового кодекса.

К такой отчетной деятельности будет относиться любой из видов деятельности, осуществляемый продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Автор: Наталя Мамченко

