У Німеччині втричі зросла кількість працюючих українських біженців

Більшість працює на малих і середніх підприємствах із внесками на соцстрахування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість українських біженців, які мають роботу в Німеччині, за останні два роки зросла майже втричі, повідомляє ntv із посиланням на дані Інституту досліджень зайнятості (IAB) у Нюрнберзі.

Частка українців серед загальної робочої сили країни за два роки збільшилася з 0,2% до 0,6%. У четвертому кварталі 2024 року працевлаштування отримали близько 242 тисяч українців, із них 165 тисяч працювали на посадах, за які сплачуються внески на соціальне страхування.

Зростання працевлаштування зосереджене переважно на малих і середніх підприємствах. Дві третини українців, які мають роботу, зайняті в компаніях із кількістю працівників від 10 до 249 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.