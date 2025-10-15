Практика судів
У Німеччині втричі зросла кількість працюючих українських біженців

18:04, 15 жовтня 2025
Більшість працює на малих і середніх підприємствах із внесками на соцстрахування.
У Німеччині втричі зросла кількість працюючих українських біженців
Кількість українських біженців, які мають роботу в Німеччині, за останні два роки зросла майже втричі, повідомляє ntv із посиланням на дані Інституту досліджень зайнятості (IAB) у Нюрнберзі.

Частка українців серед загальної робочої сили країни за два роки збільшилася з 0,2% до 0,6%. У четвертому кварталі 2024 року працевлаштування отримали близько 242 тисяч українців, із них 165 тисяч працювали на посадах, за які сплачуються внески на соціальне страхування.

Зростання працевлаштування зосереджене переважно на малих і середніх підприємствах. Дві третини українців, які мають роботу, зайняті в компаніях із кількістю працівників від 10 до 249 осіб.

