В Германии втрое выросло количество работающих украинских беженцев

Большинство работает на малых и средних предприятиях с взносами на соцстрахование.

Количество украинских беженцев, имеющих работу в Германии, за последние два года выросло почти втрое, сообщает ntv со ссылкой на данные Института исследований занятости (IAB) в Нюрнберге.

Доля украинцев в общей рабочей силе страны за два года увеличилась с 0,2% до 0,6%. В четвертом квартале 2024 года трудоустройство получили около 242 тысяч украинцев, из них 165 тысяч работали на должностях, за которые уплачиваются взносы на социальное страхование.

Рост трудоустройства сосредоточен преимущественно на малых и средних предприятиях. Две трети украинцев, имеющих работу, заняты в компаниях с количеством работников от 10 до 249 человек.

