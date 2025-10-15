У Польщі поліція спростувала фейк про «українця, який убив трьох людей у Кракові»

У Польщі поширили фейк про нібито вбивство трьох людей українцем у Кракові.

Фото: Reuters

У Польщі в соціальних мережах поширили неправдиву інформацію про нібито потрійне вбивство, яке вчинив громадянин України у Кракові. Поліція Малопольського воєводства офіційно спростувала цей фейк, закликавши громадян не поширювати дезінформацію.

«УВАГА! Перевіряйте факти — інформація про вбивство в Кракові є фейковою! У мережі з’явилися повідомлення про нібито потрійне вбивство, скоєне українцем. Ми категорично заперечуємо цю інформацію. На території Кракова чи Малопольщі подібного інциденту не сталося», — йдеться у заяві поліції.

В соцмережах поширили відео, на якому було видно лише автомобілі екстреної допомоги. А в описі до відео йшлося, нібито українець застрелив двох молодих поляків: 21-річного хлопця та двох 19-річних дівчат.

У ЗМІ вказують, що Польща зауважила напередодні, що цьогоріч російська військова розвідка втричі збільшила ресурси для кібератак на польську критичну інфраструктуру. Окрім того посилилась дезінформаційна кампанія.

