Практика судів
  1. У світі

У Польщі поліція спростувала фейк про «українця, який убив трьох людей у Кракові»

17:54, 15 жовтня 2025
У Польщі поширили фейк про нібито вбивство трьох людей українцем у Кракові.
У Польщі поліція спростувала фейк про «українця, який убив трьох людей у Кракові»
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі в соціальних мережах поширили неправдиву інформацію про нібито потрійне вбивство, яке вчинив громадянин України у Кракові. Поліція Малопольського воєводства офіційно спростувала цей фейк, закликавши громадян не поширювати дезінформацію.

«УВАГА! Перевіряйте факти — інформація про вбивство в Кракові є фейковою! У мережі з’явилися повідомлення про нібито потрійне вбивство, скоєне українцем. Ми категорично заперечуємо цю інформацію. На території Кракова чи Малопольщі подібного інциденту не сталося», — йдеться у заяві поліції.

В соцмережах поширили відео, на якому було видно лише автомобілі екстреної допомоги. А в описі до відео йшлося, нібито українець застрелив двох молодих поляків: 21-річного хлопця та двох 19-річних дівчат.

У ЗМІ вказують, що Польща зауважила напередодні, що цьогоріч російська військова розвідка втричі збільшила ресурси для кібератак на польську критичну інфраструктуру. Окрім того посилилась дезінформаційна кампанія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Польща Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду