В Польше полиция опровергла фейк о «украинце, который убил трех человек в Кракове»

В Польше распространили фейк о якобы убийстве трех человек украинцем в Кракове.

Фото: Reuters

В Польше в социальных сетях распространили ложную информацию о якобы тройном убийстве, совершенном гражданином Украины в Кракове. Полиция Малопольского воеводства официально опровергла этот фейк, призвав граждан не распространять дезинформацию.

«ВНИМАНИЕ! Проверяйте факты — информация об убийстве в Кракове является фейковой! В сети появились сообщения о якобы тройном убийстве, совершенном украинцем. Мы категорически опровергаем эту информацию. На территории Кракова или Малопольши подобного инцидента не происходило», — говорится в заявлении полиции.

В соцсетях распространили видео, на котором были видны лишь машины скорой помощи. В описании к видео утверждалось, будто украинец застрелил двух молодых поляков: 21-летнего юношу и двух 19-летних девушек.

СМИ отмечают, что Польша ранее заявила: в этом году российская военная разведка утроила ресурсы для кибератак на польскую критическую инфраструктуру. Кроме того, усилилась дезинформационная кампания.

