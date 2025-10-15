Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

16:58, 15 жовтня 2025
У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.
Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 жовтня закрив справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського

У ВАКС вирішили пояснити, що події зазначеної справи відбувалися у 2015 році, розслідування НАБУ було розпочато у 2016, а обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року.

Також у ВАКС додали, що обсяг справи складав – 80 томів.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисника колишнього Міністра інфраструктури та постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження в частині обвинувачення ексміністра інфраструктури у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Антикорсуд також скасував арешти, накладені на майно ексміністра інфраструктури.

Проголошення повного тексту ухвали з обґрунтуванням зазначеного рішення заплановане на 17 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду