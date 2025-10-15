Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Як писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 жовтня закрив справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

У ВАКС вирішили пояснити, що події зазначеної справи відбувалися у 2015 році, розслідування НАБУ було розпочато у 2016, а обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року.

Також у ВАКС додали, що обсяг справи складав – 80 томів.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисника колишнього Міністра інфраструктури та постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження в частині обвинувачення ексміністра інфраструктури у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Антикорсуд також скасував арешти, накладені на майно ексміністра інфраструктури.

Проголошення повного тексту ухвали з обґрунтуванням зазначеного рішення заплановане на 17 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

