Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 октября закрыл дело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.
В ВАКС решили пояснить, что события указанного дела происходили в 2015 году, расследование НАБУ было начато в 2016 году, а обвинительный акт на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда поступил 25 июля 2024 года.
Также в ВАКС добавили, что объем дела составлял – 80 томов.
Таким образом, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защитника бывшего Министра инфраструктуры и постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК в связи с истечением сроков давности. Уголовное производство в части обвинения экс-министра инфраструктуры в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.
Антикорсуд также отменил аресты, наложенные на имущество экс-министра инфраструктуры.
Оглашение полного текста определения с обоснованием указанного решения запланировано на 17 октября.
Автор: Наталя Мамченко
