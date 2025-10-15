ВАКС закрив справу проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського

Вищий антикорупційний суд закрив справу, ініційовану НАБУ проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 жовтня закрив справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Про це повідомив він сам.

«Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей» – зазначив він.

Нагадаємо, влітку 2024 року НАБУ і САП передали до суду справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його колишнього першого заступника Володимира Шульмейстера. Дії експосадовців були кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК — зловживання владою або службовим становищем.

Як повідомляло тоді НАБУ, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм першим заступником (на той час він також був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили ухвалення наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). У НАБУ пояснили, що за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.

Автор: Наталя Мамченко

