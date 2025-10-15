ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского

Высший антикоррупционный суд закрыл дело, инициированное НАБУ против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 октября закрыл дело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Об этом сообщил он сам.

«Друзья, только что Высший антикоррупционный суд закрыл мое дело по срокам давности. Аресты с имущества сняли. Приду в себя и напишу больше деталей», – отметил он.

Напомним, летом 2024 года НАБУ и САП передали в суд дело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и его бывшего первого заместителя Владимира Шульмейстера. Действия экс-чиновников были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением.

Как сообщало тогда НАБУ, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим первым заместителем (на тот момент он также был председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту «Южный» вместе с ГП «АМПУ» стали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). В НАБУ пояснили, что по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой госпредприятия как пользователя акватории порта, принадлежащей государству.

Автор: Наталя Мамченко

