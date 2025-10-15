Хотів зекономити: керівник фабрики втратив на кордоні партію хутра бобра на 10 мільйонів гривень

На кордоні зі Словаччиною митники викрили керівника закарпатської фабрики, який намагався завезти партію хутра бобра на 10 млн грн за заниженою вартістю.

На кордоні зі Словаччиною митники викрили спробу незаконного ввезення великої партії хутра бобра. Порушником виявився 47-річний керівник фабрики хутрових виробів із Закарпаття, який намагався завезти товар за заниженою митною вартістю, розповіли у Державній митній службі.

Через пункт пропуску «Ужгород-автомобільний» в Україну заїхала вантажівка з 59 мішками сушених шкурок бобра — загальною вагою понад 6 тонн та заявленою вартістю близько 100 тисяч доларів.

Однак у ході міжнародної перевірки словацькі митники повідомили, що реальна вартість вантажу була значно вищою.

«Таким чином, керівник вітчизняної хутрової фабрики вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, надавши митниці документи з неправдивими відомостями щодо вартості вантажу», - вказують у Держмитслужбі.

За фактом порушення митних правил складено протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

Понад 10 тисяч хутрових шкурок вилучено до рішення суду. Також митниця повідомила про інцидент до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області відповідно до ст.201-3 Кримінального кодексу України.

