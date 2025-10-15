Хотел сэкономить: руководитель фабрики лишился на границе партии бобрового меха на 10 миллионов гривен

На границе со Словакией таможенники разоблачили руководителя закарпатской фабрики, пытавшегося завезти партию меха бобра на 10 млн грн по заниженной стоимости.

На границе со Словакией таможенники выявили попытку незаконного ввоза крупной партии бобрового меха. Нарушителем оказался 47-летний руководитель фабрики меховых изделий из Закарпатья, который пытался ввезти товар по заниженной таможенной стоимости, рассказали в Государственной таможенной службе.

Через пункт пропуска «Ужгород-автомобильный» в Украину заехал грузовик с 59 мешками сушеных шкурок бобра — общим весом более 6 тонн и заявленной стоимостью около 100 тысяч долларов.

Однако в ходе международной проверки словацкие таможенники сообщили, что реальная стоимость груза была значительно выше.

«Таким образом, руководитель отечественной меховой фабрики совершил действия, направленные на перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, предоставив таможне документы с недостоверными сведениями о стоимости груза», — указали в Гостаможслужбе.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

Более 10 тысяч меховых шкурок изъяты до решения суда. Также таможня уведомила о происшествии Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области в соответствии со ст.201-3 Уголовного кодекса Украины.

