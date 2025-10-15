Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Внутрішні чвари в ЄС навряд чи можуть бути масштабнішими, ніж судовий розгляд між Європейською комісією та Європейським парламентом. Про це пише Politico у статті «Європа виносить брудну білизну на загальний огляд: парламент бореться з Комісією в суді».

Так, 14 жовтня у Люксембурзі відбулися тригодинні слухання перед 14 суддями Суду ЄС.

Суд розглянув аргументи Європарламенту про те, що Єврокомісія, очолювана Урсулою фон дер Ляєн, порушила власні правила, розморозивши фінансування Угорщини у грудні 2023 року.

Депутати Європарламенту звинувачують чиновників виконавчого органу ЄС – Єврокомісії – у тому, що рішення розморозити кошти було прийняте напередодні важливого саміту лідерів ЄС, на якому блок відчайдушно потребував підтримки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у питанні надання допомоги Україні.

«Комісія поспішила» з розблокуванням коштів ЄС, ґрунтуючись на «передчасній та неповній» оцінці дотримання Угорщиною стандартів верховенства права та незалежності судової системи» – заявив у суді провідний юрист Європарламенту Річард Кроу.

В основі конфлікту — і ключової прецедентної практики, яку Суд ЄС представить при винесенні рішення, — лежить питання про те, наскільки Єврокомісія має дискреційні повноваження при оцінці порушень принципу верховенства права. Чотири юристи Комісії, підтримані в суді адвокатом уряду Угорщини, рішуче відстоювали її підхід.

Протягом кількох днів після прийняття рішення депутати Європарламенту висміяли цей крок. Це сталося всього за кілька годин до саміту в Брюсселі, на якому Орбан зняв свої заперечення проти переговорів про членство України в ЄС та пакету допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро.

Тоді Каталін Чех, угорський депутат Європарламенту, яка виступає проти Орбана, заявила парламенту, що Єврокомісія «зраждує» цінності ЄС.

Генеральний адвокат Тамара Чапета, призначена у цій справі, під час слухання висловила скептицизм щодо рішення Комісії.

«Я все ще спантеличена результатом», — сказала Чапета, задавшись питанням, чому Єврокомісія вважала незалежність судової системи Угорщини «достатньо відновленою», щоб виділити один транш коштів, залишивши при цьому замороженими ще 6,8 млрд євро в рамках окремого механізму умов, який також стосується незалежності судової системи та верховенства права.

Крім того, Єврокомісія не опублікувала докладну оцінку, чим обґрунтовує своє рішення.

В основі правової суперечки лежить тлумачення Регламенту загальних положень (CPR) та його «Умов, передбачених Хартією», які встановлюють суворі умови, зокрема, незалежність судової системи, для виділення коштів із фондів єдності.

Юристи парламенту стверджували, що Єврокомісія мала більш широко поглянути на системні недоліки верховенства права в Угорщині, а не лише на формальне виконання заздалегідь встановлених технічних «контрольних показників».

Вони стверджували, що Комісія «закрила очі» на спірний законопроект Будапешта про захист суверенітету, який обговорювався, коли Комісія розморозила кошти. Кроу також стверджував, що Комісія проігнорувала законопроект, прийнятий у 2023 році, який залякував суддів, забороняючи їм звертатися до Європейського суду за допомогою з питань застосування законодавства ЄС в Угорщині.

Угорський урядовий юрист Міклош Золтан Фехер підкреслив більш широкий масштаб питань: «Ця справа порушує загальні питання, які, безумовно, вплинуть на майбутнє функціонування бюджету ЄС та фондів ЄС».

Автор: Наталя Мамченко

