Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Внутренние раздоры в ЕС едва ли могут быть масштабнее, чем судебное разбирательство между Европейской комиссией и Европейским парламентом. Об этом пишет Politico в статье «Европа выносит грязное белье на всеобщее обозрение: парламент борется с Комиссией в суде».

Так, 14 октября в Люксембурге состоялись трехчасовые слушания перед 14 судьями Суда ЕС.

Суд рассмотрел аргументы Европарламента о том, что Еврокомиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, нарушила собственные правила, разморозив финансирование Венгрии в декабре 2023 года.

Депутаты Европарламента обвиняют чиновников исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии – в том, что решение разморозить средства было принято накануне важного саммита лидеров ЕС, на котором блок отчаянно нуждался в поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе оказания помощи Украине.

«Комиссия поспешила» с разблокированием средств ЕС, основываясь на «преждевременной и неполной» оценке соблюдения Венгрией стандартов верховенства права и независимости судебной системы» – заявил в суде ведущий юрист Европарламента Ричард Кроу.

В основе конфликта — и ключевой прецедентной практики, которую Суд ЕС представит при вынесении решения, — лежит вопрос о том, насколько Еврокомиссия обладает дискреционными полномочиями при оценке нарушений принципа верховенства права. Четыре юриста Комиссии, поддержанные в суде адвокатом правительства Венгрии, решительно отстаивали ее подход.

В течение нескольких дней после принятия решения депутаты Европарламента высмеяли этот шаг. Это произошло всего за несколько часов до саммита в Брюсселе, на котором Орбан снял свои возражения против переговоров о членстве Украины в ЕС и пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Тогда Каталин Чех, венгерский депутат Европарламента, выступающая против Орбана, заявила парламенту, что Еврокомиссия «предает» ценности ЕС.

Генеральный адвокат Тамара Чапета, назначенная по этому делу, во время слушания выразила скептицизм относительно решения Комиссии.

«Я все еще озадачена результатом», — сказал Чапета, задавшись вопросом, почему Еврокомиссия посчитала независимость судебной системы Венгрии «достаточно восстановленной», чтобы выделить один транш средств, оставив при этом замороженными еще 6,8 млрд евро в рамках отдельного механизма условий, который также касается независимости судебной системы и верховенства права.

Кроме того, Еврокомиссия не опубликовала подробную оценку, обосновывающую свое решение.

В основе правового спора лежит толкование Регламента общих положений (CPR) и его «Условий, предусмотренных Хартией», которые устанавливают строгие условия, в частности, независимость судебной системы, для выделения средств из фондов единства.

Юристы парламента утверждали, что Еврокомиссия должна была более широко взглянуть на системные недостатки верховенства права в Венгрии, а не только на формальное выполнение заранее установленных технических «контрольных показателей».

Они утверждали, что Комиссия «закрыла глаза» на спорный законопроект Будапешта о защите суверенитета, который обсуждался, когда Комиссия разморозила средства. Кроу также утверждал, что Комиссия проигнорировала законопроект, принятый в 2023 году, который запугивал судей, запрещая им обращаться в Европейский суд за помощью по вопросам применения законодательства ЕС в Венгрии.

Венгерский правительственный юрист Миклош Золтан Фехер подчеркнул более широкий масштаб вопросов: «Это дело поднимает общие вопросы, которые, безусловно, повлияют на будущее функционирование бюджета ЕС и фондов ЕС».

Автор: Наталя Мамченко

