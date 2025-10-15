Верховний суд США відмовився розглядати позов батьків, які вважають, що школа заохочувала дітей до зміни статі

Батьки з Колорадо стверджують, що шкільний клуб LGBTQ+ вплинув на їхніх дітей та що вчителі приховували цю інформацію.

Верховний суд США відхилив позов групи батьків із Колорадо, які звинуватили місцевий шкільний округ у тому, що вчителі не повідомляли батьків про участь їхніх дітей у позакласному клубі LGBTQ+ та нібито заохочували школярів до зміни гендерної ідентичності. Про це повідомляє Courthpuse News.

Верховний суд США не розглядатиме справу

Судді Самуель Аліто, Кларенс Томас і Ніл Горсач заявили, що позов було відхилено, оскільки батьки не оскаржили конкретні юридичні підстави для попереднього рішення суду, яке відмовило їм у розгляді справи.

Водночас судді висловили занепокоєння тим, що федеральні суди уникають розгляду «надзвичайно спірного» питання — чи порушують школи конституційне право батьків, коли без їхнього відома чи згоди сприяють гендерному переходу дітей або допомагають у цьому процесі.

Суть позову

Позивачі — Джонатан і Ерін Лі та Ніколас і Ліннея Джуріч — подали позов проти шкільного округу Пудр (Poudre School District) у травні 2023 року. Вони стверджують, що після відвідування клубу Gender and Sexualities Alliance (GSA) їхні 12-річні доньки почали сумніватися у своїй гендерній ідентичності, хоча раніше не проявляли таких думок.

Батьки заявили, що під час зустрічей учням казали: якщо їм не подобається власне тіло, «можливо, вони не того гендеру, що їм призначили при народженні». За словами дітей, організатор клубу дарував прапори тим, хто заявляв про себе як про трансгендерів, і попереджав не розповідати про це батькам.

Після відвідування клубу, за словами батьків, у дівчат почалися емоційні проблеми, зокрема спроби самогубства.

Рішення судів

У квітні 2024 року Апеляційний суд 10-го округу підтримав попереднє рішення суду нижчої інстанції про відхилення позову, зазначивши, що батьки не довели причинного зв’язку між політикою школи та шкодою, якої, за їхніми словами, зазнали діти.

Суддя Ніна Ван постановила, що шкільний округ не зобов’язаний повідомляти батьків про зміст позакласних занять, зокрема добровільних клубів, які відвідують учні після уроків.

Крім того, суд вирішив, що позивачі втратили підстави для позову, оскільки їхні діти більше не навчаються у школах округу — одну дитину перевели до приватного закладу, іншу почали навчати вдома.

Реакції сторін

Представниця шкільного округу Джон Коуп заявила, що школа «залишається зосередженою на освіті кожної дитини з повагою та турботою».

Водночас адвокатка Джина Д’Андреа з інституту America First Policy Institute висловила розчарування: «Ми розчаровані, що суд не взяв справу до розгляду, але наша боротьба триває. Школи не повинні таємно впливати на дітей, формуючи їхню ідентичність без згоди батьків».

Контекст

Подібний позов у 2023 році подали батьки з Вісконсину, які звинуватили свій шкільний округ у тому, що він дозволяв учням змінювати ім’я, займенники та користуватися туалетами іншої статі без відома батьків. Верховний суд США також відмовився брати цю справу до розгляду.

Суддя Аліто у своїй заяві підкреслив, що питання взаємин між школами й батьками у питаннях гендерної ідентичності стає «все більш значущим національно» і потребує правового врегулювання.

