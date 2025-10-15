Кінець епохи Windows 10: пристрої без оновлень стають мішенню для хакерів

Держспецзв’язку попереджає: Windows 10 більше не підтримується — зростають ризики кібератак

З 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 10. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відтепер пристрої, що працюють під управлінням Windows 10, не отримуватимуть оновлень безпеки, що створює значні ризики для користувачів, державних установ та бізнесу. Будь-які нові вразливості, знайдені у системі, не виправлятимуться розробником, що відкриває шлях для кібератак.

Пристрої без оновлень стають дедалі більш уразливими до програм-вимагачів, шпигунського ПЗ та вірусів, що може призвести до крадіжки персональних даних, фінансових втрат і компрометації інформаційних систем.

Основні ризики:

поступове зростання вразливості до шкідливого програмного забезпечення;

відмова сучасних додатків від підтримки застарілої системи;

порушення вимог кіберзахисту для об’єктів критичної інфраструктури.

Що рекомендують фахівці:

Оновитися до Windows 11, якщо комп’ютер відповідає вимогам;

Розглянути програму розширених оновлень безпеки (ESU) — платну послугу Microsoft, доступну і для звичайних користувачів;

Якщо оновлення неможливе, замінити або модернізувати обладнання, або перейти на іншу сучасну операційну систему.

Користувачам, які залишаються на Windows 10 без підтримки, радять:

використовувати надійний антивірус та брандмауер, регулярно створювати резервні копії даних і уникати роботи з фінансовими чи конфіденційними файлами на таких пристроях.

