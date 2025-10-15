Конец эпохи Windows 10: устройства без обновлений становятся мишенью для хакеров

Госспецсвязи предупреждает: Windows 10 больше не поддерживается — растут риски кибератак.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 14 октября 2025 года компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отныне устройства, работающие под управлением Windows 10, не будут получать обновления безопасности, что создает значительные риски для пользователей, государственных учреждений и бизнеса. Любые новые уязвимости, обнаруженные в системе, не будут исправляться разработчиком, что открывает путь для кибератак.

Устройства без обновлений становятся все более уязвимыми к программам-вымогателям, шпионскому ПО и вирусам, что может привести к краже персональных данных, финансовым потерям и компрометации информационных систем.

Основные риски:

постепенное увеличение уязвимости к вредоносному программному обеспечению;

отказ современных приложений от поддержки устаревшей системы;

нарушение требований киберзащиты для объектов критической инфраструктуры.

Что рекомендуют специалисты:

Обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует требованиям;

Рассмотреть программу расширенных обновлений безопасности (ESU) — платную услугу Microsoft, доступную и для обычных пользователей;

Если обновление невозможно, заменить или модернизировать оборудование, либо перейти на другую современную операционную систему.

Пользователям, которые остаются на Windows 10 без поддержки, советуют:

использовать надежный антивирус и брандмауэр, регулярно создавать резервные копии данных и избегать работы с финансовыми или конфиденциальными файлами на таких устройствах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.