Конец эпохи Windows 10: устройства без обновлений становятся мишенью для хакеров

С 14 октября 2025 года компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Отныне устройства, работающие под управлением Windows 10, не будут получать обновления безопасности, что создает значительные риски для пользователей, государственных учреждений и бизнеса. Любые новые уязвимости, обнаруженные в системе, не будут исправляться разработчиком, что открывает путь для кибератак.
Устройства без обновлений становятся все более уязвимыми к программам-вымогателям, шпионскому ПО и вирусам, что может привести к краже персональных данных, финансовым потерям и компрометации информационных систем.
Основные риски:
Что рекомендуют специалисты:
Обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует требованиям;
Рассмотреть программу расширенных обновлений безопасности (ESU) — платную услугу Microsoft, доступную и для обычных пользователей;
Если обновление невозможно, заменить или модернизировать оборудование, либо перейти на другую современную операционную систему.
Пользователям, которые остаются на Windows 10 без поддержки, советуют:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.