Конец эпохи Windows 10: устройства без обновлений становятся мишенью для хакеров

19:24, 15 октября 2025
Госспецсвязи предупреждает: Windows 10 больше не поддерживается — растут риски кибератак.
С 14 октября 2025 года компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отныне устройства, работающие под управлением Windows 10, не будут получать обновления безопасности, что создает значительные риски для пользователей, государственных учреждений и бизнеса. Любые новые уязвимости, обнаруженные в системе, не будут исправляться разработчиком, что открывает путь для кибератак.

Устройства без обновлений становятся все более уязвимыми к программам-вымогателям, шпионскому ПО и вирусам, что может привести к краже персональных данных, финансовым потерям и компрометации информационных систем.

Основные риски:

  • постепенное увеличение уязвимости к вредоносному программному обеспечению;
  • отказ современных приложений от поддержки устаревшей системы;
  • нарушение требований киберзащиты для объектов критической инфраструктуры.

Что рекомендуют специалисты:

Обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует требованиям;

Рассмотреть программу расширенных обновлений безопасности (ESU) — платную услугу Microsoft, доступную и для обычных пользователей;

Если обновление невозможно, заменить или модернизировать оборудование, либо перейти на другую современную операционную систему.

Пользователям, которые остаются на Windows 10 без поддержки, советуют:

  • использовать надежный антивирус и брандмауэр, регулярно создавать резервные копии данных и избегать работы с финансовыми или конфиденциальными файлами на таких устройствах.

Microsoft

