Верховный суд США отказался рассматривать иск родителей, которые считают, что школа поощряла детей к смене пола

Родители из Колорадо утверждают, что школьный клуб LGBTQ+ повлиял на их детей и что учителя скрывали эту информацию.

Верховный суд США отклонил иск группы родителей из Колорадо, которые обвинили местный школьный округ в том, что учителя не сообщали родителям об участии их детей во внеклассном клубе LGBTQ+ и якобы поощряли школьников к смене гендерной идентичности. Об этом сообщает Courthouse News.

Верховный суд США не будет рассматривать дело

Судьи Самуэль Алито, Кларенс Томас и Нил Горсач заявили, что иск был отклонен, поскольку родители не оспорили конкретные юридические основания предыдущего решения суда, который отказал им в рассмотрении дела.

В то же время судьи выразили обеспокоенность тем, что федеральные суды избегают рассмотрения «чрезвычайно спорного» вопроса — нарушают ли школы конституционное право родителей, когда без их ведома или согласия способствуют гендерному переходу детей или помогают в этом процессе.

Суть иска

Истцы — Джонатан и Эрин Ли, а также Николас и Линнеа Джурич — подали иск против школьного округа Пудр (Poudre School District) в мае 2023 года. Они утверждают, что после посещения клуба Gender and Sexualities Alliance (GSA) их 12-летние дочери начали сомневаться в своей гендерной идентичности, хотя ранее подобных мыслей не высказывали.

Родители заявили, что на встречах ученикам говорили: если им не нравится собственное тело, «возможно, они не того гендера, который им был назначен при рождении». По словам детей, организатор клуба дарил флаги тем, кто заявлял о себе как о трансгендерах, и предупреждал не рассказывать об этом родителям.

После посещения клуба, по словам родителей, у девочек начались эмоциональные проблемы, включая попытки самоубийства.

Решения судов

В апреле 2024 года Апелляционный суд 10-го округа поддержал предыдущее решение суда низшей инстанции об отклонении иска, отметив, что родители не доказали причинно-следственную связь между политикой школы и вредом, который, по их словам, понесли дети.

Судья Нина Ван постановила, что школьный округ не обязан информировать родителей о содержании внеклассных занятий, в частности добровольных клубов, которые ученики посещают после уроков.

Кроме того, суд решил, что истцы утратили основания для иска, поскольку их дети больше не учатся в школах округа — одного ребенка перевели в частное учебное заведение, другого начали обучать дома.

Реакции сторон

Представитель школьного округа Джон Коуп заявил, что школа «остается сосредоточенной на образовании каждого ребенка с уважением и заботой».

В то же время адвокат Джина Д’Андреа из института America First Policy Institute выразила разочарование: «Мы разочарованы, что суд не взял дело к рассмотрению, но наша борьба продолжается. Школы не должны тайно влиять на детей, формируя их идентичность без согласия родителей».

Контекст

Аналогичный иск в 2023 году подали родители из Висконсина, которые обвинили свой школьный округ в том, что он позволял ученикам менять имя, местоимения и пользоваться туалетами противоположного пола без ведома родителей. Верховный суд США также отказался рассматривать это дело.

Судья Алито в своем заявлении подчеркнул, что вопрос взаимоотношений между школами и родителями в контексте гендерной идентичности становится «все более значимым на национальном уровне» и требует правового урегулирования.

