Ляшко сообщил о колоссальной нагрузке на психиатров в Украине

19:57, 15 октября 2025
Минздрав развивает сеть центров ментального здоровья и сохраняет монопрофильные психиатрические учреждения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине наблюдается чрезмерная нагрузка на психиатров. Его цитирует Интерфакс-Украина.

«Если мы говорим о узкопрофильной психиатрической помощи, мы видим сейчас колоссальную нагрузку на психиатров», — сказал Ляшко.

По словам министра, в Украине в рамках поддержки системы ментального здоровья помощь могут оказывать семейные врачи, которые прошли соответствующие курсы для выявления ранних изменений в психическом состоянии.

«Нужно сделать все возможное, чтобы не было необходимости в госпитализации. Это ключевая задача, на которую направлены все мы», — подчеркнул глава Минздрава.

В то же время, по его словам, государство сохраняет монопрофильные психиатрические учреждения, а также развивает сеть центров ментального здоровья — на данный момент их создано уже более чем в 250 кластерных больницах.

«Мы работаем над стандартизацией услуги, которая там предоставляется, и над государственным заказом на обучение специалистов, которые будут работать в этих центрах. Потому что центры создали, но не везде (…) они укомплектованы специалистами», — отметил министр.

Ляшко прогнозирует, что нагрузка на систему ментального здоровья будет расти из года в год — как во время войны, так и после ее завершения.

Отметим, что Минобороны запустило систему для сохранения психического здоровья военнослужащих. В частности, предусмотрено обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике «Тренинг гейткиперов».

