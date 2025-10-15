Практика судів
Ляшко повідомив про шалене навантаження на психіатрів в Україні

19:57, 15 жовтня 2025
МОЗ розвиває мережу центрів ментального здоров’я та зберігає монопрофільні психіатричні заклади.
Ляшко повідомив про шалене навантаження на психіатрів в Україні
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нині в Україні спостерігається надмірне навантаження на психіатрів. Його цитує Інтерфакс-Україна.

«Якщо ми говоримо про вузькопрофільну психіатричну допомогу, ми бачимо зараз шалене навантаження на психіатрів», — сказав Ляшко.

За словами міністра, в Україні за напрямком підтримки системи ментального здоров’я допомогу можуть надавати сімейні лікарі, які пройшли відповідні курси, щоб виявляти ранні зміни в ментальному здоров’ї.

«Треба зробити все можливе, щоб не було потреби в госпіталізації. Це ключова задача, на яку спрямовані всі ми», — підкреслив очільник МОЗ.

Водночас, за його словами, держава зберігає монопрофільні психіатричні заклади, а також розвиває мережу центрів ментального здоров’я — наразі їх створено вже у понад 250 кластерних лікарнях.

«Ми працюємо над стандартизацією послуги, яка там надається, і над державним замовленням навчання спеціалістів, які будуть працювати в цих центрах. Тому що центри постворювали , але не скрізь (…) вони завантажені спеціалістами», — зазначив міністр.

Ляшко прогнозує, що навантаження на систему ментального здоров’я зростатиме з року в рік — як під час війни, так і після її завершення.

Зауважимо, що Міноборони запустило систему, щоб зберегти психічне здоров’я військових. Зокрема, передбачено навчання інструкторів з запобігання суїцидальній поведінці за методикою «Тренінгу гейткіперів».

МОЗ

