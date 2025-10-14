Міноборони запустило систему, щоб зберегти психічне здоров’я військових

17:33, 14 жовтня 2025
Міноборони запускає програму з охорони психічного здоров’я військових.
Міністерство оборони повідомило, що затвердило Основні засади збереження психічного здоров’я особового складу та Операційний план їх реалізації на 2025–2027 роки.
Наказ №668/нм підписано 8 жовтня 2025 року. Основні засади реалізовуватимуться у два етапи: 2025–2027 роки та 2028–2030 роки.
Основні напрямки програми
- Формування єдиної системи підтримки психічного здоров'я
- Укомплектування структур психологічної підтримки кваліфікованими фахівцями – до кінця 2026 року планується укомплектувати не менше 50% посад, до кінця 2027 року – 70% посад військовими психологами з відповідною освітою
- Створення відділень (кабінетів) відновлення ментального здоров'я в закладах охорони здоров'я системи Міноборони для забезпечення доступності спеціалізованої допомоги
- Запуск чату кризової психологічної допомоги та онлайн-платформи психологічної підтримки у «Армія+» до кінця 2026 року
- Залучення цивільних психологів – створення Переліку надавачів психологічної допомоги з-поміж сертифікованих цивільних фахівців для розширення доступу до якісних послуг
- Реінтеграція звільнених з полону – забезпечення якісного проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів для військовослужбовців, які повернулися з полону
- Розвиток системи підготовки та підтримки військових психологів
- Збільшення на 25% державного замовлення на підготовку військових психологів у 2026 році
- Навчання за міжнародними стандартами – проведення курсів EMDR за підтримки НАТО для 50 фахівців
- Підготовка супервізорів, на яких покладатиметься професійна підтримка та підвищення кваліфікації військових психологів
- Додаткове навчання військових лікарів за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я mhGAP (Керівництво з втручань при психічних розладах на первинному рівні допомоги)
- Введення нових посад – запровадження посад психотерапевтів та клінічних психологів у закладах охорони здоров'я системи Міноборони
- Профілактика психічних розладів
- Розробка міжвідомчої програми запобігання суїцидам серед військовослужбовців та ветеранів
- Навчання інструкторів з запобігання суїцидальній поведінці за методикою «Тренінгу гейткіперів»
- Запуск онлайн-тренінгу з взаємодопомоги при складних життєвих ситуаціях в додатку «Армія+» до 2026 року
- Підвищення психологічної стійкості – розробка та впровадження програм навчання інструкторів тренінгу психологічної стійкості
- Раннє виявлення розладів – розробка інструкції щодо виявлення розладів психіки у військовослужбовців та надання їм своєчасної допомоги
- Науково-методичне забезпечення та моніторинг
- Розробка нових методик оцінки якості надання психологічних послуг та соціально-психологічного клімату у підрозділах
- Оновлення протоколів надання психологічної допомоги військовослужбовцям відповідно до стандартів НАТО та доказових практик.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.