Минобороны запустило систему для сохранения психического здоровья военнослужащих

17:33, 14 октября 2025
Минобороны запускает программу по охране психического здоровья военных.
Министерство обороны сообщило, что утвердило Основные принципы сохранения психического здоровья личного состава и Операционный план их реализации на 2025–2027 годы.

Приказ №668/нм подписан 8 октября 2025 года. Основные принципы будут реализовываться в два этапа: 2025–2027 годы и 2028–2030 годы.

Основные направления программы

  1. Формирование единой системы поддержки психического здоровья
  • Укомплектование структур психологической поддержки квалифицированными специалистами – к концу 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, к концу 2027 года – 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием
  • Создание отделений (кабинетов) восстановления ментального здоровья в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи
  • Запуск чата кризисной психологической помощи и онлайн-платформы психологической поддержки в «Армия+» до конца 2026 года
  • Привлечение гражданских психологов – создание Перечня поставщиков психологической помощи из числа сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам
  • Реинтеграция освобожденных из плена – обеспечение качественного проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий для военнослужащих, вернувшихся из плена
  1. Развитие системы подготовки и поддержки военных психологов
  • Увеличение на 25% государственного заказа на подготовку военных психологов в 2026 году
  • Обучение по международным стандартам – проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов
  • Подготовка супервизоров, на которых будет возложена профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов
  • Дополнительное обучение военных врачей по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи)
  • Введение новых должностей – внедрение должностей психотерапевтов и клинических психологов в учреждениях здравоохранения системы Минобороны
  1. Профилактика психических расстройств
  • Разработка межведомственной программы предотвращения самоубийств среди военнослужащих и ветеранов
  • Обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике «Тренинга гейткиперов»
  • Запуск онлайн-тренинга по взаимопомощи в сложных жизненных ситуациях в приложении «Армия+» до 2026 года
  • Повышение психологической устойчивости – разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости
  • Раннее выявление расстройств – разработка инструкции по выявлению психических расстройств у военнослужащих и оказанию им своевременной помощи
  1. Научно-методическое обеспечение и мониторинг
  • Разработка новых методик оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях
  • Обновление протоколов оказания психологической помощи военнослужащим в соответствии со стандартами НАТО и доказательными практиками.

