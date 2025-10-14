Минобороны запустило систему для сохранения психического здоровья военнослужащих

Минобороны запускает программу по охране психического здоровья военных.

Министерство обороны сообщило, что утвердило Основные принципы сохранения психического здоровья личного состава и Операционный план их реализации на 2025–2027 годы.

Приказ №668/нм подписан 8 октября 2025 года. Основные принципы будут реализовываться в два этапа: 2025–2027 годы и 2028–2030 годы.

Основные направления программы

Формирование единой системы поддержки психического здоровья

Укомплектование структур психологической поддержки квалифицированными специалистами – к концу 2026 года планируется укомплектовать не менее 50% должностей, к концу 2027 года – 70% должностей военными психологами с соответствующим образованием

Создание отделений (кабинетов) восстановления ментального здоровья в учреждениях здравоохранения системы Минобороны для обеспечения доступности специализированной помощи

Запуск чата кризисной психологической помощи и онлайн-платформы психологической поддержки в «Армия+» до конца 2026 года

Привлечение гражданских психологов – создание Перечня поставщиков психологической помощи из числа сертифицированных гражданских специалистов для расширения доступа к качественным услугам

Реинтеграция освобожденных из плена – обеспечение качественного проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий для военнослужащих, вернувшихся из плена

Развитие системы подготовки и поддержки военных психологов

Увеличение на 25% государственного заказа на подготовку военных психологов в 2026 году

Обучение по международным стандартам – проведение курсов EMDR при поддержке НАТО для 50 специалистов

Подготовка супервизоров, на которых будет возложена профессиональная поддержка и повышение квалификации военных психологов

Дополнительное обучение военных врачей по программе Всемирной организации здравоохранения mhGAP (Руководство по вмешательствам при психических расстройствах на первичном уровне помощи)

Введение новых должностей – внедрение должностей психотерапевтов и клинических психологов в учреждениях здравоохранения системы Минобороны

Профилактика психических расстройств

Разработка межведомственной программы предотвращения самоубийств среди военнослужащих и ветеранов

Обучение инструкторов по предотвращению суицидального поведения по методике «Тренинга гейткиперов»

Запуск онлайн-тренинга по взаимопомощи в сложных жизненных ситуациях в приложении «Армия+» до 2026 года

Повышение психологической устойчивости – разработка и внедрение программ обучения инструкторов тренинга психологической устойчивости

Раннее выявление расстройств – разработка инструкции по выявлению психических расстройств у военнослужащих и оказанию им своевременной помощи

Научно-методическое обеспечение и мониторинг

Разработка новых методик оценки качества предоставления психологических услуг и социально-психологического климата в подразделениях

Обновление протоколов оказания психологической помощи военнослужащим в соответствии со стандартами НАТО и доказательными практиками.

