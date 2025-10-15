Медицинская работница и сотрудница ТЦК из Херсона торговали отсрочками от мобилизации

Врача и работницу ТЦК разоблачили на взятке в 900 долларов.

Центральный районный суд города Николаева рассмотрел ходатайство о применении мер пресечения к двум жительницам Херсона, которых подозревают в коррупционных действиях, связанных с уклонением от мобилизации.

По данным следствия, женщины, которые на момент совершения преступления занимали должности в медицинских структурах Херсонского областного ТЦК и городской больницы, организовали схему получения неправомерной выгоды.

Следствие установило, что временно исполняющая обязанности начальника медицинской службы ТЦК за 900 долларов пообещала военнообязанному содействие в получении отсрочки от мобилизации. В схему она привлекла врача из военно-врачебной комиссии, которая должна была подготовить медицинские документы.

Военнообязанный передал указанную сумму и поинтересовался возможностью оформления отсрочки для своего знакомого.

В дальнейшем, и.о. начальника медслужбы ТЦК предложила передать часть средств в размере 400 долларов США врачу, которую она привлекла, за оформление документов на отсрочку для его товарища, а ей лично предоставить ещё 400 долларов США за дальнейшее содействие в получении отсрочки.

После передачи указанной суммы последняя была задержана правоохранительными органами.

В суде обе подозреваемые отказались давать показания.

По решению суда, сотрудница ТЦК взята под стражу с правом внесения залога в размере 454 200 гривен. Другой подозреваемой назначен домашний арест с запретом покидать место проживания в ночное и утреннее время.

