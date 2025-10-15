Практика судів
Медична працівниця та співробітниця ТЦК з Херсону торгували відстрочками від мобілізації

20:54, 15 жовтня 2025
Лікарку та працівницю ТЦК викрили на хабарі в 900 доларів.
Центральний районний суд міста Миколаєва розглянув клопотання про запобіжні заходи двом мешканкам Херсону, яких підозрюють у корупційних діях, пов’язаних з уникненням мобілізації.

За даними слідства, жінки, які на момент злочину обіймали посади в медичних структурах Херсонського обласного ТЦК та міської лікарні, організували схему отримання неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що тимчасово виконуюча обов’язки начальника медичної служби ТЦК за $900 обіцяла військовозобов’язаному сприяти у відстрочці від мобілізації. У схему вона залучила лікарку з військово-лікарської комісії, яка повинна була підготувати медичні документи.

Військовозобов’язаний надав зазначену суму та поцікавився щодо можливості оформлення відстрочки для його знайомого.

В подальшому, т.в.о. начальника медслужби ТЦК запропонувала надати частину коштів у сумі 400 доларів США лікарці, яку вона залучила, за оформлення документів про відстрочку для його товариша, а їй особисто надати ще 400 доларів США для подальшого надання відстрочки.

Після передачі зазначеної суми останню було затримано правохоронними органами.

У суді обидві підозрювані відмовились надавати пояснення.

За рішенням суду, працівницю ТЦК взято під варту із правом внесення застави в розмірі 454 200 гривень. Іншій підозрюваній призначено домашній арешт із забороною залишати місце проживання у нічний та ранковий час.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
