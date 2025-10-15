Судью Ирину Малех отстранено от осуществления правосудия — решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил судью Западного апелляционного хозяйственного суда от осуществления правосудия.

Судью Западного апелляционного хозяйственного суда Ирину Малех временно отстранено от осуществления правосудия. Соответствующее решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 октября.

Как отмечается в заявлении ВСП, дисциплинарная палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Срок действия отстранения продлится до принятия решения об увольнении судьи с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех, которую подозревают в получении взятки в составе сговора с другими должностными лицами.

