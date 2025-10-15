Суддю Ірину Малех відсторонено від здійснення правосуддя — рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово усунула суддю Західного апеляційного господарського суду від здійснення правосуддя.

Суддю Західного апеляційного господарського суду Ірину Малех тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Відповідне рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 15 жовтня.

Як зазначається у заяві ВРП, дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Строк дії відсторонення триватиме до ухвалення рішення про звільнення судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех, яку підозрюють в отриманні хабаря у складі змови з іншими посадовцями.

