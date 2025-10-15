Руководство МВФ положительно оценило прогресс Украины в фискальной и антикоррупционной политике – Юлия Свириденко

Украинская делегация в США обсудила с руководством МВФ новую программу.

Украинская делегация, которая сейчас находится в США, провела встречи с руководством Международного валютного фонда, директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, обсуждалось продолжение сотрудничества и новая программа МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность.

Юлия Свириденко напомнила, что в рамках действующей программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров и привлекла 10,6 млрд долларов США.

«Для нас важно, чтобы следующая программа стала непрерывным продолжением предыдущей», – подчеркнула премьер-министр.

По словам Юлии Свириденко, была дана положительная оценка положения дел со стороны руководства МВФ. В частности, в МВФ положительно оценили прогресс Украины в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик, которые есть в программе сотрудничества.

Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ, указала премьер.

Участники встречи договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время.

Напомним, ранее глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что МВФ подготовит новую программу для Украины, в которой также будут требования относительно реформ в сфере судебной власти и антикоррупции.

Кроме того, одним из требований МВФ было принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы.

Автор: Наталя Мамченко

