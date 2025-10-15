Практика судів
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

19:40, 15 жовтня 2025
Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко
Українська делегація, яка наразі перебуває у США, провела зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, обговорювалося продовження співпраці та нова програма МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність.

Юлія Свириденко нагадала, що у межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США.

«Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої» – підкреслила прем’єр-міністр.

За словами Юлії Свириденко, була надана позитивна оцінка стану справ з боку керівництва МВФ. Зокрема, у МВФ позитивно оцінили прогрес України в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.

Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ, вказала прем’єр.

Учасники зустрічі домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом.

Нагадаємо, раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Крім того, однією з вимог МВФ було прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи.

Автор: Наталя Мамченко

Україна реформа МВФ Юлія Свириденко

