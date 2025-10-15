Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий закон, який вводить податки для громадян, що продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, такі, як OLX, Prom, Kabanchik та інші, а також зобов’язує ці платформи передавати персональні дані громадян податковій, потрібен, щоб виконати вимоги Євросоюзу та МВФ. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи той факт, що очолюваний ним комітет 15 жовтня рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну 14025.

Нагадаємо, влітку 2025 року після відставки уряду влітку був автоматично відкликаний аналогічний законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках довелося б платити до 23% податків з отриманих коштів.

Але Кабмін вніс його заново, під іншим номером.

Уряд пропонує, аби Державна податкова служба отримувала на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», звітна діяльність у розумінні Кабміну – це будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

За словами Гетманцева, «наш Комітет передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків». Втім, персональні дані громадян-продавців чи надавачів послуг все одно будуть передавати податковій.

«Цей документ є ключовим кроком на шляху гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Фактично, це означає, що Україна долучається до європейської системи прозорості цифрової економіки, де дані про доходи осіб, отримані через цифрові платформи, автоматично передаються між податковими органами різних держав.

Запровадження цього механізму — не лише технічна вимога, а міжнародне зобов’язання України. Воно визначене Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом та Національною стратегією доходів» – пояснив Гетманцев.

«Прийняття цього урядового законопроекту наблизить Україну до повноцінної участі у європейській податковій архітектурі, де прозорість, автоматичний обмін і податкова відповідальність — не просто технічні інструменти, а ознаки цивілізованої економіки та довіри між державами. Це — єдиний шлях до Європи, до зрілої податкової системи, де прозорість є правилом, а не винятком» – підкреслив Данило Гетманцев.

Зазначимо, що Мінфін вже заклав 14 млрд грн, які мають надійти до Бюджету в 2026 році від прийняття цього закону, тож, так чи інакше, але депутатам доведеться за нього проголосувати.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.