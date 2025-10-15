Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Новый закон, который вводит налоги для граждан, продающих вещи или предоставляющих услуги через онлайн-платформы, такие как OLX, Prom, Kabanchik и другие, а также обязывает эти платформы передавать персональные данные граждан налоговой, нужен, чтобы выполнить требования Евросоюза и МВФ. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, комментируя тот факт, что возглавляемый им комитет 15 октября рекомендовал принять за основу законопроект Кабмина 14025.

Напомним, летом 2025 года после отставки правительства был автоматически отозван аналогичный законопроект 13232, в соответствии с которым продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить до 23% налогов с полученных средств. Но Кабмин внес его заново, под другим номером.

Правительство предлагает, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т. д.

В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местонахождения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отчетная деятельность в понимании Кабмина – это любой из следующих видов деятельности, осуществляемый продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

По словам Гетманцева, «наш Комитет предусмотрел общую льготу на продажи товаров украинцами через платформы в 2000 евро в год без уплаты налогов». Тем не менее, персональные данные граждан-продавцов или поставщиков услуг все равно будут передавать налоговой.

«Этот документ является ключевым шагом на пути гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.

Фактически, это означает, что Украина присоединяется к европейской системе прозрачности цифровой экономики, где данные о доходах лиц, полученных через цифровые платформы, автоматически передаются между налоговыми органами разных государств.

Введение этого механизма — не только техническое требование, а международное обязательство Украины. Оно определено Меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом и Национальной стратегией доходов», – пояснил Гетманцев.

«Принятие этого правительственного законопроекта приблизит Украину к полноценному участию в европейской налоговой архитектуре, где прозрачность, автоматический обмен и налоговая ответственность — не просто технические инструменты, а признаки цивилизованной экономики и доверия между государствами. Это — единственный путь в Европу, к зрелой налоговой системе, где прозрачность является правилом, а не исключением», – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Отметим, что Минфин уже заложил 14 млрд грн, которые должны поступить в Бюджет в 2026 году от принятия этого закона, поэтому, так или иначе, но депутатам придется за него проголосовать.

Автор: Наталя Мамченко

