Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

08:05, 3 жовтня 2025
МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.
У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початку листопада місія МВФ проведе офіційні перемовини стосовно підготовки нової програми з Україною. У новій програмі теж буде приділятися увага судовій реформі та антикорупційним заходами. Про це розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа в інтерв’ю РБК-Україна.

Так, вона заперечила, що в нових умовах від МВФ буде відсутня така ж увага до антикорупції, як у нинішній програмі.

«Будуть структурні маяки, які потрапляють у сферу rule of law, верховенства права. Тобто незважаючи на те, що ми ніби як зараз завершуємо діючу програму, і, здавалося б, можна нічого вже не робити, але в МВФ все одно дуже слідкують і моніторять, наприклад, як створюється відбіркова панель для вибору членів Рахункової палати.

Вони прямо на кожній зустрічі про це говорять. Окрім цього, скоріш за все, прийняття бюджету буде prior action для програми МВФ», підкреслила вона.

Сума програми ще не визначена. «На жаль, скоріше за все, вона буде менше, за нинішню програму», зазначила Підласа.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, приблизно у грудні 2025 року Україну чекає нова програма з МВФ на, скоріш за все, наступні 4-и роки і новою сумою фінансування.

«Відповідно багато маяків з чинної програми скоріш за все зникнуть, наприклад, ті самі «правки Лозового», вважає Ярослав Железняк.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування (і це йменується «скасуванням правок Лозового»).

Наразі, якщо після повідомлення особі про підозру завершився визначений КПК строк і справа не передана до суду – провадження закривається. Але відповідні органи, зокрема, з антикорупційної інфраструктури, не завжди встигають вкластися у відведені строки. Тож, у Раді почали з’являтися різні ініціативи, аби цю ситуацію «виправити».

Втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2025 року Верховна Рада не включила до порядку денного відповідні законопроекти. 

До цього бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3, вказавши, що запропоновані зміни містять ризики паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків. Адже зміни у разі ухвалення торкнуться всього КПК, тобто, усіх справ, а не лише справ корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

реформа МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова потреба на Український культурний фонд — 589 млн грн, на підтримку кіно — 1,32 млрд — комітет склав пропозиції до проекту бюджету

66,4 млн грн потрібні додатково на заходи культурної дипломатії, 64,4 млн грн – для Українського інституту національної пам’яті і 22 млн грн – для секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

Пляшка віскі та $30 тисяч для керівництва Державної судової адміністрації – новий корупційний скандал навколо ДСА

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього керівника Служби судової охорони, який визнав провину.

В Єврокомісії вважають, що Україна може далі проводити реформи, не чекаючи офіційних кроків від ЄС щодо вступу

Поки ЄС не поспішає відкривати перемовні розділи, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може проводити реформи, не чекаючи формального «зеленого світла».

Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду