У новій програмі МВФ будуть структурні маяки щодо правових реформ — Роксолана Підласа

МВФ підготує нову програму для України, в якій також будуть вимоги стосовно реформ в сфері судової влади та антикорупції.

На початку листопада місія МВФ проведе офіційні перемовини стосовно підготовки нової програми з Україною. У новій програмі теж буде приділятися увага судовій реформі та антикорупційним заходами. Про це розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа в інтерв’ю РБК-Україна.

Так, вона заперечила, що в нових умовах від МВФ буде відсутня така ж увага до антикорупції, як у нинішній програмі.

«Будуть структурні маяки, які потрапляють у сферу rule of law, верховенства права. Тобто незважаючи на те, що ми ніби як зараз завершуємо діючу програму, і, здавалося б, можна нічого вже не робити, але в МВФ все одно дуже слідкують і моніторять, наприклад, як створюється відбіркова панель для вибору членів Рахункової палати.

Вони прямо на кожній зустрічі про це говорять. Окрім цього, скоріш за все, прийняття бюджету буде prior action для програми МВФ», підкреслила вона.

Сума програми ще не визначена. «На жаль, скоріше за все, вона буде менше, за нинішню програму», зазначила Підласа.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, приблизно у грудні 2025 року Україну чекає нова програма з МВФ на, скоріш за все, наступні 4-и роки і новою сумою фінансування.

«Відповідно багато маяків з чинної програми скоріш за все зникнуть, наприклад, ті самі «правки Лозового», вважає Ярослав Железняк.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування (і це йменується «скасуванням правок Лозового»).

Наразі, якщо після повідомлення особі про підозру завершився визначений КПК строк і справа не передана до суду – провадження закривається. Але відповідні органи, зокрема, з антикорупційної інфраструктури, не завжди встигають вкластися у відведені строки. Тож, у Раді почали з’являтися різні ініціативи, аби цю ситуацію «виправити».

Втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2025 року Верховна Рада не включила до порядку денного відповідні законопроекти.

До цього бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3, вказавши, що запропоновані зміни містять ризики паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків. Адже зміни у разі ухвалення торкнуться всього КПК, тобто, усіх справ, а не лише справ корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

