Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування

У Меморандумі з МВФ українська сторона вказала, що до кінця липня ухвалить закон про скасування у КПК автоматичного закриття справ через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

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В оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ українська сторона записала собі зобов’язання перед МВФ внести зміни Кримінального процесуального кодексу до кінця липня 2025 року.

Так, у пункті 67 Меморандуму українська сторона вказала: «Ми залишаємося відданими посиленню ефективності антикорупційних інституцій. Для посилення ефективних процедур розслідувань корупції будуть прийняті подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу, включаючи:

надання Генеральному прокурору повноважень делегувати САП управління екстрадиціями та запитами про взаємну правову допомогу у зв'язку з корупційними розслідуваннями

скасування обов'язкового закриття досудових розслідувань через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру, та

з метою належного балансу цілей швидкого та всебічного розслідування кримінальних правопорушень та захисту прав сторін у кримінальному провадженні, після закінчення строків та за клопотанням обвинуваченого або постраждалих сторін, надати слідчому судді можливість своєчасно зобов'язувати прокурорів приймати рішення щодо досудового розслідування (або закрити провадження, або завершити досудове розслідування), або відхилити клопотання».

«Крім того, ми забезпечимо повну правову визначеність щодо правового регулювання та визначення строків досудового розслідування після подання повідомлення про підозру», йдеться у документі.

Зі свого боку, МВФ зазначив, що українська влада «знову підтвердила свою прихильність внесенню змін до Кримінального процесуального кодексу для полегшення розслідувань та кримінальних переслідувань корупції у перенесений термін (структурний маяк на кінець липня 2025 року)».

«На додаток до рекомендацій звіту зовнішнього аудиту НАБУ та нещодавнього звіту ОЕСР, Кабмін інтегрував цю реформу в Дорожню карту верховенства права на шляху до членства в ЄС від травня 2025 року.

Влада докладає зусиль для отримання достатньої підтримки зацікавлених сторін для своєчасного прийняття урядового законопроекту, який відповідає елементам структурного маяка. Загалом, міцні правові рамки сприяють ефективному покаранню за корупцію та пом'якшують можливості для процедурних зловживань, затримок або перешкоджання», вказали у МВФ.

Також українська сторона вказала, що відповідно до своїх ширших планів реформ системи судових експертиз для кримінального правозастосування, забезпечить, щоб НАБУ до кінця лютого 2026 року мало доступ до незалежних та компетентних судових експертів, що дозволить йому ефективно виконувати свій слідчий мандат, включаючи розслідування складних корупційних схем.

У цьому зв'язку Міністерство юстиції проведе консультації, насамперед з НАБУ та БЕБ, щодо створення спеціалізованої та незалежної судово-експертної установи для їхніх справ, яка матиме незалежну наглядову раду, сильний процес відбору ключових керівних співробітників та надійні гарантії захисту конфіденційної інформації.

Меморандум в частині антикорупційної політики також передбачає, що НАЗК до кінця вересня 2025 року опублікує додаткові рекомендації та загальні правила для верифікації декларацій активів та заходів з моніторингу способу життя на основі ризиків, пріоритетності та всебічності, з акцентом на осіб з підвищеним ризиком.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада незабаром може повернутися до розгляду законопроектів щодо скасування норми КПК про можливість автоматично закрити кримінальну справу через те, що строк, відведений органам досудового розслідування на її розслідування, сплив.

Наразі, якщо після повідомлення особі про підозру завершився визначений КПК строк і справа не передана до суду – провадження закривається. Але відповідні органи, зокрема, з антикорупційної інфраструктури, не завжди встигають вкластися у відведені строки. Тож, у Раді почали з’являтися різні ініціативи, аби цю ситуацію «виправити».

Втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2025 року Верховна Рада не включила до порядку денного відповідні законопроекти.

До цього бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3, вказавши, що запропоновані зміни містять ризики паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків. Адже зміни у разі ухвалення торкнуться всього КПК, тобто, усіх справ, а не лише справ корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

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