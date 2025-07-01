Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца июля отменить автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков расследования

В Меморандуме с МВФ украинская сторона указала, что до конца июля примет закон об отмене в УПК автоматического закрытия дел из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.

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В обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ украинская сторона зафиксировала обязательство перед МВФ внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца июля 2025 года.

Так, в пункте 67 Меморандума украинская сторона указала: «Мы остаемся приверженными усилению эффективности антикоррупционных институций. Для усиления эффективных процедур расследований коррупции будут приняты дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, включая:

предоставление Генеральному прокурору полномочий делегировать САП управление экстрадициями и запросами о взаимной правовой помощи в связи с коррупционными расследованиями.

в связи с коррупционными расследованиями. отмену обязательного закрытия досудебных расследований из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении.

с целью надлежащего баланса целей быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон в уголовном производстве, после истечения сроков и по ходатайству обвиняемого или пострадавших сторон, предоставить следственному судье возможность своевременно обязывать прокуроров принимать решение относительно досудебного расследования (либо закрыть производство, либо завершить досудебное расследование), либо отклонить ходатайство.

«Кроме того, мы обеспечим полную правовую определенность относительно правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после подачи сообщения о подозрении», — говорится в документе.

Со своей стороны, МВФ отметил, что украинские власти «вновь подтвердили свою приверженность внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс для облегчения расследований и уголовных преследований коррупции в перенесенный срок (структурный маяк на конец июля 2025 года)».

«В дополнение к рекомендациям отчета внешнего аудита НАБУ и недавнего отчета ОЭСР, Кабмин интегрировал эту реформу в Дорожную карту верховенства права на пути к членству в ЕС от мая 2025 года.

Власти прилагают усилия для получения достаточной поддержки заинтересованных сторон для своевременного принятия правительственного законопроекта, который соответствует элементам структурного маяка. В целом, крепкие правовые рамки способствуют эффективному наказанию за коррупцию и смягчают возможности для процедурных злоупотреблений, задержек или препятствования», — указали в МВФ.

Также украинская сторона указала, что в соответствии со своими более широкими планами реформ системы судебных экспертиз для уголовного правоприменения, обеспечит, чтобы НАБУ до конца февраля 2026 года имело доступ к независимым и компетентным судебным экспертам, что позволит ему эффективно выполнять свой следственный мандат, включая расследование сложных коррупционных схем.

В связи с этим Министерство юстиции проведет консультации, прежде всего с НАБУ и БЭБ, относительно создания специализированного и независимого судебно-экспертного учреждения для их дел, которое будет иметь независимый наблюдательный совет, сильный процесс отбора ключевых руководящих сотрудников и надежные гарантии защиты конфиденциальной информации.

Меморандум в части антикоррупционной политики также предусматривает, что НАЗК до конца сентября 2025 года опубликует дополнительные рекомендации и общие правила для верификации деклараций активов и мероприятий по мониторингу образа жизни на основе рисков, приоритетности и всесторонности, с акцентом на лиц с повышенным риском.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада вскоре может вернуться к рассмотрению законопроектов об отмене нормы УПК о возможности автоматически закрыть уголовное дело из-за того, что истек срок, отведенный органам досудебного расследования на его расследование.

Сейчас, если после сообщения лицу о подозрении завершился определенный УПК срок и дело не передано в суд – производство закрывается. Но соответствующие органы, в частности, из антикоррупционной инфраструктуры, не всегда успевают уложиться в отведенные сроки. Поэтому в Раде стали появляться различные инициативы, чтобы эту ситуацию «исправить».

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года Верховная Рада не включила в повестку дня соответствующие законопроекты.

До этого бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3, указав, что предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков. Ведь изменения в случае принятия коснутся всего УПК, то есть всех дел, а не только дел коррупционеров.

Автор: Наталя Мамченко

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