Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца июля отменить автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ украинская сторона зафиксировала обязательство перед МВФ внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца июля 2025 года.
Так, в пункте 67 Меморандума украинская сторона указала: «Мы остаемся приверженными усилению эффективности антикоррупционных институций. Для усиления эффективных процедур расследований коррупции будут приняты дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, включая:
«Кроме того, мы обеспечим полную правовую определенность относительно правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после подачи сообщения о подозрении», — говорится в документе.
Со своей стороны, МВФ отметил, что украинские власти «вновь подтвердили свою приверженность внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс для облегчения расследований и уголовных преследований коррупции в перенесенный срок (структурный маяк на конец июля 2025 года)».
«В дополнение к рекомендациям отчета внешнего аудита НАБУ и недавнего отчета ОЭСР, Кабмин интегрировал эту реформу в Дорожную карту верховенства права на пути к членству в ЕС от мая 2025 года.
Власти прилагают усилия для получения достаточной поддержки заинтересованных сторон для своевременного принятия правительственного законопроекта, который соответствует элементам структурного маяка. В целом, крепкие правовые рамки способствуют эффективному наказанию за коррупцию и смягчают возможности для процедурных злоупотреблений, задержек или препятствования», — указали в МВФ.
Также украинская сторона указала, что в соответствии со своими более широкими планами реформ системы судебных экспертиз для уголовного правоприменения, обеспечит, чтобы НАБУ до конца февраля 2026 года имело доступ к независимым и компетентным судебным экспертам, что позволит ему эффективно выполнять свой следственный мандат, включая расследование сложных коррупционных схем.
В связи с этим Министерство юстиции проведет консультации, прежде всего с НАБУ и БЭБ, относительно создания специализированного и независимого судебно-экспертного учреждения для их дел, которое будет иметь независимый наблюдательный совет, сильный процесс отбора ключевых руководящих сотрудников и надежные гарантии защиты конфиденциальной информации.
Меморандум в части антикоррупционной политики также предусматривает, что НАЗК до конца сентября 2025 года опубликует дополнительные рекомендации и общие правила для верификации деклараций активов и мероприятий по мониторингу образа жизни на основе рисков, приоритетности и всесторонности, с акцентом на лиц с повышенным риском.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада вскоре может вернуться к рассмотрению законопроектов об отмене нормы УПК о возможности автоматически закрыть уголовное дело из-за того, что истек срок, отведенный органам досудебного расследования на его расследование.
Сейчас, если после сообщения лицу о подозрении завершился определенный УПК срок и дело не передано в суд – производство закрывается. Но соответствующие органы, в частности, из антикоррупционной инфраструктуры, не всегда успевают уложиться в отведенные сроки. Поэтому в Раде стали появляться различные инициативы, чтобы эту ситуацию «исправить».
Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года Верховная Рада не включила в повестку дня соответствующие законопроекты.
До этого бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3, указав, что предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков. Ведь изменения в случае принятия коснутся всего УПК, то есть всех дел, а не только дел коррупционеров.
Автор: Наталя Мамченко
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