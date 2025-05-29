В САП поддержали формат законопроекта Минюста об отмене автоматического закрытия дел по истечении срока досудебного расследования

МВФ ждет принятия закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, а полномочия следственных судей продлевать сроки передаются прокурорам, поэтому придется искать компромисс.

Фото: Офис Совета Европы

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Верховная Рада вскоре может вернуться к рассмотрению законопроектов об отмене нормы УПК о возможности автоматически закрыть уголовное дело из-за того, что срок, отведенный органам досудебного расследования на его расследование, истек.

Сейчас, если после уведомления лицу о подозрении завершился определенный УПК срок и дело не передано в суд – производство закрывается. Но соответствующие органы, в частности, из антикоррупционной инфраструктуры, не всегда успевают уложиться в отведенные сроки. Поэтому в Раде начали появляться различные инициативы, чтобы эту ситуацию «исправить».

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты об отмене истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных производств.

До этого бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3, указав, что предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков.

Ведь изменения в случае принятия затронут весь УПК, то есть, все дела, а не только дела коррупционеров.

Вместе с тем, необходимость изменений в УПК записали в различных документах международные доноры Украины.

Например, ранее среди необходимых реформ МВФ в меморандуме определило – принятие закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, передача полномочий следственных судей продлевать сроки досудебного расследования – прокурорам, а также закона о создании с решающей ролью иностранных экспертов нового специализированного административного суда, куда будут оспариваться решения конкурсных комиссий по отбору руководителей НАБУ, НАПК, САП и т.д. Сейчас основы создания такого суда (СОАС и СААС) уже определены, а вот относительно сроков – пока МВФ ждет выполнения украинскими властями своих требований.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с миссией МВФ, и во время встречи стороны обсудили ход восьмого пересмотра программы EFF, по результатам которого Украина рассчитывает получить очередной транш в размере около 500 млн долларов.

Соответствующие изменения относительно отмены сроков предусмотрены также и в Дорожной карте по вопросам верховенства права, которую недавно одобрило правительство и которая нужна для дальнейших переговоров с ЕС. Поэтому для продолжения иностранного финансирования какие-то изменения, очевидно, будут приняты.

28 мая состоялась профессиональная дискуссия по реформированию подходов к исчислению сроков досудебного расследования с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции — министра юстиции Ольги Стефанишиной и ее заместителя Александра Банчука.

Центральной темой стали упомянутые законопроекты, которые предлагают изменить механизмы исчисления и продления сроков следствия.

Как указали в Минюсте, «вопрос реформирования этой сферы остается приоритетным в диалоге с ЕС, МВФ и странами G7 в рамках выполнения обязательств Украины по верховенству права».

«Мы должны найти решение, которое обеспечит надлежащий баланс между эффективностью расследования и соблюдением прав человека — и при этом будет соответствовать европейским подходам. Именно поэтому сегодняшняя дискуссия является сверхважной на пути к обеспечению справедливого правосудия», — отметила Ольга Стефанишина.

«Это один из тех вопросов, где не существует идеального решения. В обществе есть разные — иногда противоположные — позиции. Но именно поэтому мы должны вести открытый диалог и искать сбалансированное решение, которое учтет как европейские стандарты, так и украинские реалии правоприменения», — отметил заместитель Александр Банчук.

Публичную поддержку правительственному законопроекту 12367 высказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. «Мы поддерживаем правительственный законопроект, как сбалансированный компромисс», — отметил он.

Напомним, помимо исключения из статьи 284 УПК такого основания для закрытия уголовного производства, как окончание сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК после уведомления лицу о подозрении, законопроектом Минюста предлагается предоставить возможность прокурору продлевать срок досудебного расследования со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления до 6 месяцев.

«Судебно-юридическая газета» ранее детально анализировала этот законопроект 12367.

Автор: Наталя Мамченко

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