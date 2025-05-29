Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд опубликовал ключевые решения КУС ВС за апрель

20:28, 29 мая 2025
Верховный Суд представил обзор судебной практики КУС ВС за апрель 2025 года.
Верховный Суд опубликовал ключевые решения КУС ВС за апрель
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор решений Кассационного уголовного суда за апрель 2025 года, где собраны важные правовые выводы в сфере уголовного права, которые помогут согласовать практику судов.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– если при назначении несовершеннолетнему наказания с учётом положений статей 99–102 УК Украины такое наказание будет ниже минимального предела, установленного в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса, дополнительно ссылаться на ст. 69 УК Украины не требуется;

– уголовная ответственность медицинского работника за ненадлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей исключается, если он не имел возможности исполнить свои обязанности должным образом из-за неявки пациента на приём, что было важно для установления правильного диагноза и проведения надлежащего лечения, при условии информирования пациента о возможных осложнениях в случае несоблюдения врачебных рекомендаций.

В сфере уголовного процессуального права сделаны выводы о том, что:

– суд кассационной инстанции может самостоятельно проверить процессуальные документы, касающиеся наличия у следователя или прокурора полномочий на осуществление определённых процессуальных действий в случае предоставления таких документов стороной обвинения при кассационном пересмотре судебных решений, которыми лицо было привлечено к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого уголовного правонарушения;

– положения ч. 1 ст. 461 УПК Украины, согласно которым заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в течение трёх месяцев после того, как лицо, обращающееся в суд, узнало или могло узнать об этих обстоятельствах, подлежат применению как в случае, когда в заявлении речь идёт об обстоятельствах, подтверждающих совершение лицом более тяжкого уголовного правонарушения, чем то, за которое оно было осуждено, либо опровергающих выводы о его невиновности (части 2, 3 указанной статьи), так и в случае, когда в заявлении речь идёт об обстоятельствах, подтверждающих невиновность осуждённого либо совершение им менее тяжкого уголовного правонарушения (ч. 4 ст. 461 УПК Украины).

В течение апреля 2025 года КУС ВС также сформулировал другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Второй подряд конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы экспертов воспользовались правом «контрольного» голоса и не разрешили судьям продолжить участие в конкурсе.

Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного

Заместитель председателя ГСА по цифровому развитию Леонид Сапельников остался без премии.

В САП поддержали формат законопроекта Минюста об отмене автоматического закрытия дел по истечении срока досудебного расследования

МВФ ждет принятия закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, а полномочия следственных судей продлевать сроки передаются прокурорам, поэтому придется искать компромисс.

Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді