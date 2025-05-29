Верховный Суд опубликовал ключевые решения КУС ВС за апрель

Верховный Суд представил обзор судебной практики КУС ВС за апрель 2025 года.

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Верховный Суд опубликовал обзор решений Кассационного уголовного суда за апрель 2025 года, где собраны важные правовые выводы в сфере уголовного права, которые помогут согласовать практику судов.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– если при назначении несовершеннолетнему наказания с учётом положений статей 99–102 УК Украины такое наказание будет ниже минимального предела, установленного в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса, дополнительно ссылаться на ст. 69 УК Украины не требуется;

– уголовная ответственность медицинского работника за ненадлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей исключается, если он не имел возможности исполнить свои обязанности должным образом из-за неявки пациента на приём, что было важно для установления правильного диагноза и проведения надлежащего лечения, при условии информирования пациента о возможных осложнениях в случае несоблюдения врачебных рекомендаций.

В сфере уголовного процессуального права сделаны выводы о том, что:

– суд кассационной инстанции может самостоятельно проверить процессуальные документы, касающиеся наличия у следователя или прокурора полномочий на осуществление определённых процессуальных действий в случае предоставления таких документов стороной обвинения при кассационном пересмотре судебных решений, которыми лицо было привлечено к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого уголовного правонарушения;

– положения ч. 1 ст. 461 УПК Украины, согласно которым заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в течение трёх месяцев после того, как лицо, обращающееся в суд, узнало или могло узнать об этих обстоятельствах, подлежат применению как в случае, когда в заявлении речь идёт об обстоятельствах, подтверждающих совершение лицом более тяжкого уголовного правонарушения, чем то, за которое оно было осуждено, либо опровергающих выводы о его невиновности (части 2, 3 указанной статьи), так и в случае, когда в заявлении речь идёт об обстоятельствах, подтверждающих невиновность осуждённого либо совершение им менее тяжкого уголовного правонарушения (ч. 4 ст. 461 УПК Украины).

В течение апреля 2025 года КУС ВС также сформулировал другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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