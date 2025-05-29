На Закарпатье суд наказал диакона «свидетелей Иеговы» за уклонение от военной службы

Мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений.

Фото: risu.ua

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На Закарпатье суд наказал военнообязанного, уклонившегося от мобилизации. Приговор по делу № 305/529/25 вынес Раховский районный суд Закарпатской области.

В материалах дела указано, что обвиняемый в ноябре 2024 года получил повестку, однако отказался от мобилизации по религиозным убеждениям.

В суде мужчина свою вину отрицал. Он заявил, что с 2008 года является свидетелем Иеговы, а с 2022 года — служит диаконом. Он отметил, что просил заменить военную службу альтернативной.

Суд проанализировал материалы дела и подчеркнул, что во время военного положения закон не предусматривает замену военной службы на альтернативную.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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