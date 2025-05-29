На Закарпатті суд покарав диякона «свідків Єгови» за ухилення від військової служби

Чоловік отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

Фото: risu.ua

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На Закарпатті суд покарав військовозобов’язаного, який ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 305/529/25 виніс Рахівський районний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи вказується, що обвинувачений у листопаді 2024 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що від 2008 року є свідком Єгови, а від 2022 року — служить дияконом. Він зазначив, що просив замінити військову службу на альтернативну.

Так, суд проаналізував матеріали справи та наголосив, що під час воєнного стану закон не передбачає заміни військової служби на альтернативну.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України і призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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